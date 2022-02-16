La fecha límite para presentar las declaraciones de enero pasa del 17 al 21 de febrero, informó la autoridad en su cuenta de Twitter El Servicio de Administración Tributaria informó a través de twi...

La fecha límite para presentar las declaraciones de enero pasa del 17 al 21 de febrero, informó la autoridad en su cuenta de Twitter El Servicio de Administración Tributaria informó a través de twitter que otorgó una prórroga para presentar las declaraciones del mes de enero hasta el próximo 21 de febrero del presente año. La fecha límite anterior era el 17 de enero pero dio más días para cumplir con la obligación ante “la saturación de los sistemas de declaraciones debido al gran incremento en la demanda del servicio por los contribuyentes”. Aunque la autoridad no lo reconoció, los contribuyentes se han quejado en los últimos días por diversas fallas en la plataforma donde se presentan las declaraciones. https://twitter.com/SATMX/status/1494168502571352070

IMCP muestra fallas en los aplicativos

Incluso, hoy en conferencia de prensa, integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) expusieron diversas problemáticas detectadas en los aplicativos del fisco que impiden presentar las declaraciones en tiempo y forma. IMCP manifestó que esos aplicativos del SAT no están funcionando adecuadamente, y puso los siguientes ejemplos: