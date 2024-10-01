La doctora Claudia Sheinbaum Pardo asume la presidencia marcando un hito como la primera mujer en ocupar este cargo Claudia Sheinbaum ha sido investida como la primera mujer Presidenta de México, en una ceremonia llevada a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, entregó la Banda Presidencial a Ifigenia Martínez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien a su vez, la colocó sobre Sheinbaum Pardo. Ante el pleno del Congreso, Sheinbaum juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes del país, en un acto que no solo certificó su posición como la 66ª presidenta de México, sino también como la primera mujer en el cargo tras 200 años de historia republicana.

La presidenta más votada

La mandataria llega al poder gracias a más de 35 millones de votos, lo que representa casi el 60% del total emitido, haciendo de ella la presidenta más votada en tiempos recientes. Su promesa es mantener la continuidad de los proyectos iniciados por López Obrador, apoyándose en las políticas que implementó durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México. En su discurso inaugural, Sheinbaum delineó un plan de gobierno enfocado en 100 acciones y compromisos prioritarios. También destacó iniciativas para promover la sustentabilidad energética y el desarrollo infraestructural. Uno de los planes más ambiciosos propuestos por la presidenta Sheinbaum consiste en lanzar al menos ocho nuevas líneas ferroviarias de pasajeros, destacándose rutas como AIFA-Pachuca, México-Querétaro-León-Aguascalientes; México-Querétaro-Guadalajara; Tepic-Mazatlán-Nogales; México-SLP-Monterrey-Nuevo Laredo, y México-Puebla-Veracruz. Estos proyectos tienen como objetivo mejorar la conectividad y la eficiencia del transporte en amplias regiones del país. Cabe destacar que Claudia Sheinbaum es la primera mujer en obtener el grado de doctora en Ingeniería Energética por la UNAM, además es investigadora con licencia del Instituto de Ingeniería de esta misma universidad e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias