A través de un comunicado, el IMSS informó que partir de la fecha señalada podrán hacer el retiro de su mensualidad. A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer a los más de 3.8 millones de pensionadas y pensionados que el pago correspondiente a la mensualidad de agosto se realizará el próximo viernes 31 de julio de 2020. Con el fin de evitar conglomeraciones y para tratar de evitar lo más posible los contagios por COVID-19, invita a la población pensionada a acudir de manera escalonada a las sucursales bancarias. Como medida de prevención se recomienda a la población pensionada a no asistir el mismo día de pago a las sucursales bancarias, sino hacerlo los días posteriores, de manera escalonada, y con los protocolos sanitarios indicados. También se sugiere retirar los recursos en corresponsales bancarias como tiendas de autoservicio y utilizar los servicios de banca en línea para el pago de bienes y servicios, así como realizar sus compras con tarjetas bancarias en establecimientos autorizados. Para posibles dudas y más información, la población pensionada o sus familiares pueden comunicarse al teléfono 800 623 2323, elegir la opción número 3 “Pensionados” y ser atendido por un representante del Seguro Social.
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