Gracias a los nuevos gravámenes de la economía digital Hacienda estima recaudar al rededor de 100 mil millones de pesos provenientes de estos nuevos impuestos Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó el pasado 23 de junio durante una conferencia de prensa, que podrían integrarse cerca de 100 mil millones de pesos a las finanzas públicas, esto debido a la nueva reforma hacendaria del cobro de impuestos a las economías digitales. Explicó que es un sector que ha crecido mucho durante los últimos seis años, presentando con anterioridad durante 2013, un 3% del Producto Interno Bruto (PIB), el cual ha incrementó en 2018 a un 5%, mientras que para 2019 el Inegi estima que será del 6%. Informó que el Gobierno Federal decidió crear una reforma hacendaria para gravar los impuestos a los servicios de comercio digital, la cual entró en vigor el pasado 1 de junio, sin embargo esta recaudación de estos gravámenes no era posible años atrás debido a que estas economías eran muy marginales, y no tenía el auge que poseen hoy en día. En este sentido detalló que, la nueva disposición hacendaria incluye la tributación de plataformas para descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música y juegos. Sin embargo, este impuesto no se aplicará a la descarga o acceso a libros, periódicos y revistas electrónicas. También están incluidos en esta disposición los servicios de intermediación entre terceros, como los servicios de alojamiento y de transporte privado, así como los clubes en línea, páginas de citas y plataformas de clases a distancia. "Para tener un orden de magnitud de lo que debería ser en el futuro, nosotros señalábamos que debe estar entre el 5 y 6% del PIB, alrededor de 1.3 billones de pesos, la tasa tributaria del país está en alrededor del 13% del PIB. Una vez que nosotros llegáramos a tener un mecanismo estable, esto debería estar representando más de 100 mil millones de pesos” Concluyó Herrera. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/morena-propone-que-entidades-gubernamentales-tambien-retengan-6-de-iva/ Con información de SHCP.

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