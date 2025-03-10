Descubre las claves para la deducción fiscal de viáticos y gastos de viaje en empresas. Conoce los requisitos, límites y obligaciones del SAT para evitar errores y sanciones Los viáticos y gastos d...

Descubre las claves para la deducción fiscal de viáticos y gastos de viaje en empresas. Conoce los requisitos, límites y obligaciones del SAT para evitar errores y sanciones Los viáticos y gastos de viaje son un aspecto clave en la administración de las empresas, ya que requieren controles específicos para su correcta deducción fiscal. A continuación, te explicamos cómo deben gestionarse conforme a la ley.

¿Qué son los viáticos y gastos de viaje?

Estos términos suelen usarse indistintamente, aunque en términos prácticos, los viáticos suelen referirse a montos otorgados antes de un viaje, mientras que los gastos de viaje corresponden a pagos realizados durante el mismo.

Requisitos para su deducción

Para que los viáticos sean deducibles, deben cumplir con ciertos requisitos establecidos en el Artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR):

Destinarse a conceptos como hospedaje, alimentación, transporte o renta de automóviles.

Realizarse fuera de una zona de 50 kilómetros del establecimiento de la empresa.

Comprobarse con documentación fiscal adecuada.

No exceder los límites establecidos por la ley.

Límites de deducción

Concepto En territorio nacional En el extranjero Alimentación Hasta $750.00 MXN Hasta $1,500.00 MXN Renta de autos Hasta $850.00 MXN diarios Hospedaje Sin límite Hasta $3,850.00 MXN Seminarios o convenciones Sin límite para deducibilidad

Exención para los trabajadores

Los trabajadores no están obligados a pagar ISR por los viáticos recibidos siempre que estos sean utilizados en servicio del patrón y se cuente con los comprobantes fiscales correspondientes.

Obligación de emisión de constancia

El empleador debe proporcionar una constancia con el detalle de los viáticos entregados antes del 15 de febrero de cada año, lo cual ahora se puede realizar mediante un CFDI de nómina. Para evitar problemas fiscales, es esencial que las empresas mantengan controles internos adecuados sobre los viáticos y gastos de viaje, asegurando el cumplimiento de todos los requisitos y límites establecidos por el SAT.