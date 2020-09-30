Se acerca el último día para actualizar Buzón Tributario de personas morales. Te decimos lo que debes hacer. A inicios de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su página ...

Se acerca el último día para actualizar Buzón Tributario de personas morales. Te decimos lo que debes hacer. A inicios de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su página oficial el Tercer Anteproyecto de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020. Entre otras cosas, el decreto modifica el artículo cuadragésimo séptimo transitorio de la misma RMF sobre el buzón tributario:

Lo dispuesto en los artículos 17-K, tercer párrafo, y 86-C del CFF, será aplicable para personas morales a partir del 30 de septiembre de 2020 y para las personas físicas a partir del 30 de noviembre de 2020, excepto para aquellos contribuyentes del régimen de asimilados a salarios a que se refiere el artículo 94 de la Ley del ISR, cuyos ingresos por ese concepto en el ejercicio inmediato anterior hubieren sido iguales o superiores a tres millones de pesos.

El artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación (CFF) dice que los contribuyentes deberán habilitar el buzón tributario, registrar y mantener actualizados los medios de contacto. Los datos de contacto son dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil. La multa por no tener actualizados los datos es de 3 mil 80 a 9 mil 250 pesos. Entonces, el último día para actualizar los datos es el 30 de septiembre para personas morales, y el 30 de noviembre para personas físicas.

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