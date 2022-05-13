De acuerdo con la OCDE, México es uno de los países con porcentaje más alto de empleados que laboran más de 60 horas a la semana De los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México triplica el promedio de número de trabajadores que labora 60 horas o más a la semana, lo que va en contra de la salud y productividad de las personas. De acuerdo con Reforma, un 13.4 por ciento de los empleados en el país trabaja más de 60 horas a la semana cuando deberían ser 40, mientras que entre los países de la OCDE el promedio es de 4.4 por ciento. México es superado sólo por Turquía y Colombia, donde 15.1 y 14.2 por ciento de los trabajadores, respectivamente, labora más de 60 horas semanales, detalla un informe del organismo internacional. "Esto tiene que ver con factores como dónde laboran y si están en Pymes, las cuales no tienen recursos para invertir en capacitación para los empleados", dijo a Reforma Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios, del Tecnológico de Monterrey.

Afectaciones en la salud

Ana Bertha Gutiérrez, experta del Instituto Mexicano para la Competitividad, consideró que una jornada extendida impacta en el nivel de descanso y repercute en la salud mental. De acuerdo con Forbes, los trabajadores mexicanos ganan hoy menos que hace 30 años, lo que indica que el mercado laboral está funcionando mal. “En 2019, el trabajador promedio mexicano ganaba menos por hora de trabajo de lo que ganaba hace 30 años, (…) los salarios de todos han caído, de universitarios, de gente con preparatoria, con secundaria, con primaria”, señaló el economista Santiago Levy, miembro senior del Programa de Desarrollo y Economía Global de Brookings. Los salarios que más han caído son los de personas con mayor escolaridad, es decir con educación superior: estos ganan hoy 101% más que los de menor escolaridad, pero hace 30 años la brecha era mayor, según reporta el medio. Levy indicó que además de esta caída en los salarios, los trabajadores mexicanos son de los que más tiempo laboran dentro de los países de la OCDE.