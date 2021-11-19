El senador de Morena Armando Guadiana dijo que las condonaciones que recibieron sus empresas fueron por multas y no por impuestos. Esta semana una nota de Quinto Elemento Lab dio a conocer que entr...

El senador de Morena Armando Guadiana dijo que las condonaciones que recibieron sus empresas fueron por multas y no por impuestos. Esta semana una nota de Quinto Elemento Lab dio a conocer que entre enero y febrero de 2020 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó tres multas por dos millones 675 mil pesos a las siguientes empresas donde el senador morenista Armando Guadiana fungía como accionista o representante legal:

Compañía Minera Ameca por dos millones 153 mil pesos.

Compañía Minera Huajicari por 376 mil pesos.

Carbón Mexicano por 145 mil pesos.

A inicios de octubre se dio a conocer que el senador estaba involucrado en los Pandora Papers. De acuerdo con la investigación, en 2007 creó el fideicomiso The Hawaii Trust, el cual tiene en su poder 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa basada en las Islas Vírgenes Británicas.

Guadiana se defiende

Ayer en conferencia de prensa el senador dijo que no sabe por qué sus empresas fueron multadas:

Yo no puedo decirle ahorita de qué, pero estoy hablando de que son multas, no son impuestos ni recargos. ¿Pero no sabe por qué lo multaron? No, no lo sé, porque realmente yo no intervine para ello, es más, yo vi la noticia en la mañana que me levanté a las 7, a las 8 la vi.

En este sentido hay que aclarar que el presidente López Obrador emitió un decreto el año pasado donde se prohibía la condonación de impuestos. Sin embargo, la condonación de multas sí es legal. También aprovechó la oportunidad para dejar en claro este punto:

Ante el SAT hemos tenido juicios porque no estamos de acuerdo con algún pago, pero se desarrollan normalmente ante las autoridades de los tribunales fiscales correspondientes, que son las que toman las decisiones finales, pero condonación de impuestos, no hemos recibido ni un peso. En ningún momento son condonaciones de impuestos ni recargos, que quede muy claro. Las multas se condonan si la autoridad tiene la facultad de hacerlo, si lo solicita cualquier causante y se acoge a la ley.

El senador también señaló que sí tiene intereses en dos de las tres empresas mencionadas; sin embargo, no las maneja directamente. Además, dijo que no es socio ni está relacionada con la tercera. También dijo que seguramente se debe a un impuesto mal pagado o atrasado, lo que pudo generar multas. Por último, el senador calificó como una "vacilada" el que digan que la condonación se debe al tráfico de influencias. Con información de Quinto Elemento Lab, El Universal y Aristegui Noticias https://quintoelab.org/project/sat-senador-guadiana-condonacion-fisca https://aristeguinoticias.com/1811/mexico/es-una-vacilada-responde-guadiana-ante-condonacion-del-sat-por-2-6-mdp/ https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sat-niega-senador-guadiana-condonacion-de-impuestos-sus-empresas

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.