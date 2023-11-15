La IA se convertirá en una herramienta adicional para la profesión, en lugar de causar su desaparición, asegura el gremio contableDaniel Echeverría, vicepresidente regional de la zona centro Istmo-Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), aseguró en conferencia de prensa que la labor de los contadores no se verá amenazada por el uso de la Inteligencia Artificial (IA). De manera contundente, afirmó que la IA se convertirá en una herramienta adicional para la profesión, en lugar de causar su desaparición. Si bien la IA es valiosa en la contabilidad pública, Echeverría destacó que actividades como auditorías van más allá del simple análisis de cifras, involucrando la detección y prevención de riesgos, así como el análisis de posibles vicios en materia fiscal. Echeverría descartó la desaparición de la profesión contable, destacando la necesidad y utilidad continua de la misma para los dueños de negocios e institutos. Enfatizó la resiliencia de la profesión, con 114 años de historia, y la certeza de que prevalecerá.