Especialistas prevén que ante los cambios legales en materia laboral aprobados recientemente los empleadores reduzcan los beneficios de los trabajadores Tania Estrada, experta de la consultora Lockton, dijo a Reforma que los diversos cambios legales en materia laboral han elevado el costo para operar de las empresas, lo que podría afectar los ajustes salariales y los beneficios de los trabajadores. La analista comentó al diario que, en general, existe una tendencia a frenar el crecimiento de las prestaciones y beneficios. Por ejemplo, si se tienen determinados montos para incrementos de sueldo, pero se deben hacer ajustes a la prima vacacional, el porcentaje contemplado para el aumento en la compensación económica se reducirá. Estrada añadió que las empresas están tratando de replantear sus políticas debido a los cambios legislativos relacionados con el teletrabajo, el incremento de vacaciones, el ajuste a la prima vacacional y las utilidades. En tanto, el el Congreso de la Unión está congelada el dictamen de una iniciativa de reforma que cambia los seis días laborables por cinco y aumenta de uno a dos los días de descanso obligatorio. Dicha propuesta podría se aprobada en el siguiente periodo de sesiones. Las pequeñas y medianas empresas son las más impactadas por estos cambios. El aumento en el número de días de vacaciones y la prima vacacional representa una carga laboral adicional para las empresas, ya que no solo deben sustituir al empleado, sino que también se incrementa la prima. El Contribuyente La experta mencionó que la entrada en vigor de la NOM 37 sobre el teletrabajo ha llevado a las empresas a prepararse para cumplir con la norma. Esto implica gestionar turnos, realizar más contrataciones y determinar cómo se manejarán los accidentes en casa y dentro del horario de trabajo en caso de teletrabajo. Antes de la pandemia, el teletrabajo se aplicaba en un 5 a 10 por ciento de las empresas. Actualmente, más de 13 millones de personas trabajan en un esquema híbrido. La norma obligará a las empresas a establecer condiciones más formales para el trabajo en casa, como proporcionar sillas ergonómicas a los trabajadores, lo cual impactará en los costos.