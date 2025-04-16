La PRODECON operará de forma extraordinaria el 17 y 18 de abril, fechas habitualmente no laborables, para ofrecer asesoría fiscal gratuita durante la recta final de la declaración anual 2024. La PR...

La PRODECON operará de forma extraordinaria el 17 y 18 de abril, fechas habitualmente no laborables, para ofrecer asesoría fiscal gratuita durante la recta final de la declaración anual 2024. La PRODECON operará de forma extraordinaria el 17 y 18 de abril, fechas habitualmente no laborables, para ofrecer asesoría fiscal gratuita durante la recta final de la declaración anual 2024. Aunque el Jueves y Viernes Santo suelen ser días de descanso, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) atenderá con normalidad el 17 y 18 de abril de 2025, con el objetivo de brindar apoyo a quienes estén por presentar su declaración anual del ISR. La medida busca garantizar que los contribuyentes —especialmente quienes tienen dudas o necesitan orientación— no se queden sin asesoría en uno de los momentos más importantes del calendario fiscal.

⚖️ ¿Por qué la PRODECON decidió trabajar esos días?

Durante abril, las personas físicas deben presentar su declaración anual conforme al Artículo 150 de la Ley del ISR .

. Muchos contribuyentes realizan este trámite en los días previos al cierre del mes.

Para garantizar atención continua, la PRODECON determinó habilitar estos días tradicionalmente inhábiles.

Se mantendrán activas sus funciones tanto en oficinas centrales como en delegaciones estatales.

📌 ¿Qué debes saber?

Concepto Detalle 📅 Días laborables Jueves 17 y viernes 18 de abril de 2025 🏛 Áreas operativas Todas las funciones sustantivas de PRODECON en oficinas y delegaciones 🎯 ¿Para qué sirve? Recibir asesoría gratuita para presentar correctamente tu declaración

Si estás cerca del plazo límite (30 de abril) y te surgieron dudas de último momento, sí podrás acudir a la PRODECON en esos días para resolverlas. No es necesario esperar al lunes o arriesgar errores en tu declaración.