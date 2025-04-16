La PRODECON operará de forma extraordinaria el 17 y 18 de abril, fechas habitualmente no laborables, para ofrecer asesoría fiscal gratuita durante la recta final de la declaración anual 2024. La PRODECON operará de forma extraordinaria el 17 y 18 de abril, fechas habitualmente no laborables, para ofrecer asesoría fiscal gratuita durante la recta final de la declaración anual 2024. Aunque el Jueves y Viernes Santo suelen ser días de descanso, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) atenderá con normalidad el 17 y 18 de abril de 2025, con el objetivo de brindar apoyo a quienes estén por presentar su declaración anual del ISR. La medida busca garantizar que los contribuyentes —especialmente quienes tienen dudas o necesitan orientación— no se queden sin asesoría en uno de los momentos más importantes del calendario fiscal.
⚖️ ¿Por qué la PRODECON decidió trabajar esos días?
- Durante abril, las personas físicas deben presentar su declaración anual conforme al Artículo 150 de la Ley del ISR.
- Muchos contribuyentes realizan este trámite en los días previos al cierre del mes.
- Para garantizar atención continua, la PRODECON determinó habilitar estos días tradicionalmente inhábiles.
- Se mantendrán activas sus funciones tanto en oficinas centrales como en delegaciones estatales.
📌 ¿Qué debes saber?
|Concepto
|Detalle
|📅 Días laborables
|Jueves 17 y viernes 18 de abril de 2025
|🏛 Áreas operativas
|Todas las funciones sustantivas de PRODECON en oficinas y delegaciones
|🎯 ¿Para qué sirve?
|Recibir asesoría gratuita para presentar correctamente tu declaración
Si estás cerca del plazo límite (30 de abril) y te surgieron dudas de último momento, sí podrás acudir a la PRODECON en esos días para resolverlas. No es necesario esperar al lunes o arriesgar errores en tu declaración.