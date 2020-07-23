Infonavit ha entregado el 95% del programa Unamos Créditos de los 14 mil financiamientos que tenían contemplados para el 2020

Infonavit ha entregado el 95% del programa Unamos Créditos de los 14 mil financiamientos que tenían contemplados para el 2020

Este año, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) planeaba otorgar únicamente 14 mil financiamientos de Unamos Créditos, el programa que permite unir créditos de vivienda en pareja. Sin embargo,, en lo que va del 2020, ya se han otorgado el 95% de estos, por lo que el Instituto estima que estos podrían duplicarse al cierre del presente, es decir se espera otorgar en total más de 28 mil financiamientos. Mediante un comunicado explicó también que “el monto de los créditos entregados asciende a 4 mil 337 millones de pesos”. Unamos Créditos es un financiamiento en pesos, con una tasa de interés fija de 12% anual. Al 19 de julio, Infonavit ha otorgado 13 mil 260 créditos para la compra de 6 mil 630 viviendas, con un valor promedio de 669 mil 978 pesos, mientras que 3 mil 186 se encuentran en proceso de inscripción o escrituración. Explicó que, “el 57% de los acreditados bajo este esquema ganan menos de 2.7 salarios mínimos, es decir 9 mil 980.82 pesos al mes”. Informó que los financiamientos pertenecientes a Unamos Créditos han tenido mayor popularidad dentro de las siguientes entidades:

Quintana Roo

Nuevo León

Estado de México

Jalisco

Guanajuato

https://twitter.com/Infonavit/status/1285948351964479489 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/diputados-aprueban-en-comisiones-la-adicion-de-nuevos-lineamientos-para-regular-el-home-office/ Con información del Infonavit.

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