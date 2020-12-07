Los datos de los ganadores estarán disponibles en el portal del SAT dentro de aproximadamente dos días y los premios serán pagados a más tardar el 24 de diciembre. El día de hoy, en conferencia de prensa, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, accionó el programa automatizado mediante el cual se seleccionó a los 300 mil ganadores del sorteo fiscal del Buen Fin 2020. Buenrostro declaró que aproximadamente 1 de cada 100 compras fueron premiadas. Los datos de los ganadores estarán disponibles en el portal del SAT dentro de aproximadamente dos días y los premios serán pagados a más tardar el 24 de diciembre. Los recursos destinados este año para el sorteo fiscal fueron nuevamente de 500 millones de pesos. Los premiados recibirán reembolsos por compras de mínimo 250 pesos hechas en establecimientos participantes y utilizando tarjetas de crédito o débito. Este año, el buen fin tuvo una duración de 12 días, el triple de lo que había sucedido anteriormente, cuando se celebró durante un fin de semana largo. Por ello, dice la secretaria de Economía (SE), Graciela Márquez, quien también participó en la conferencia de prensa, es complicado hacer comparaciones entre los resultados del Buen Fin 2020 y los del año pasado. No obstante, los datos muestran que durante los 12 días que duró el Buen Fin 2020 hubo ventas con tarjeta de crédito y débito por 151 mil millones de pesos. Esto es 9.8% más que lo facturado durante los mismos 12 días del año pasado, considerando que durante ocho de ellos no se celebró el Buen Fin, pues en 2019 fue más corto, de sólo cuatro días. Al comparar las ventas con tarjeta de crédito o débito durante únicamente los cuatro días en que tradicionalmente se lleva a cabo el Buen Fin, se observa una disminución del 19.4% respecto al mismo periodo de 2019. Sin embargo, las ventas durante los cuatro días previos fueron 40.1% mayores, y las de los cuatro días posteriores fueron de 36.3% más. Esto, dice la funcionaria pública, muestra que la estrategia para disminuir las aglomeraciones al extender el evento, fue exitosa. El comercio electrónico experimentó un repunte, al llegar a los 30.9 mil millones de pesos, representando el 12.9% de las ventas totales. En 2019, en cambio, tuvo una participación del 8.8%.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes).