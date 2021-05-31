Desde hace años, la conductora de origen peruano ha tenido problemas con el fisco. En 2018, la conductora Laura Bozzo se metió en problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 17 millones de pesos. Bozzo no había pagado ISR, IVA ni IETU por el ejercicio de 2012. De acuerdo con la conductora, todo se debía a malos manejos por parte de sus contadores. En 2020, Bozzo presentó una demanda de amparo contra cualquier posible orden de aprehensión girada en su contra por la Fiscalía General de la República. Hace unas semanas, una jueza federal otorgó una suspensión provisional que impide a la Fiscalía General de la República (FGR) aprehender a Bozzo por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, si se ejecuta algún mandamiento judicial por delitos que sí contemplen prisión preventiva oficiosa, la suspensión solo surtirá efectos para que su libertad personal quede a disposición de la jueza de amparo en el lugar donde sea recluida.

Consiguió un acuerdo (y tal vez deba disculparse)

Según reporta El Universal, Bozzo está cerca de firmar un acuerdo con la Procuraduría Fiscal de la Federación. De acuerdo con la publicación, con este acuerdo la conductora podrá evitar la cárcel por los delitos fiscales. Hay que recordar que el año pasado, Walmart de México anunció que llegó a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para pagar 8 mil millones de pesos para concluir asuntos fiscales por la venta de Vips y otras marcas de restaurantes a Alsea. Además del pago, la empresa firmó un acuerdo reparatorio donde se establece que debía publicar, en un diario de circulación nacional, una disculpa y un exhorto a la sociedad a que cumplan sus obligaciones fiscales. El propio Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, compartió en su cuenta de twitter el desplegado de Walmart México y Centroamérica. https://twitter.com/cromero\_aranda/status/1280991009183346689?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1280991009183346689%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.elcontribuyente.mx%2F2020%2F07%2Fwalmart-ibm-y-femsa-son-obligados-a-disculparse-por-no-pagar-impuestos%2F Este año, Miguel “el Piojo” Herrera, exfutbolista y director técnico, llegó a un acuerdo reparatorio con la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF). Se comprometió a pagar un millón 622 mil pesos tras ser acusado de defraudación fiscal equiparada, por reportar ingresos menores a los que que realmente tuvo durante 2014, año en que fue director técnico de la selección mexicana. Como parte del acuerdo, Herrera también debía publicar un mensaje en que inste a la población a cumplir con sus obligaciones fiscales. De nuevo, Romero Aranda lo publicó en su cuenta oficial. https://twitter.com/cromero\_aranda/status/1359940850734804993?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1359940850734804993%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.elcontribuyente.mx%2F2021%2F02%2Fel-piojo-herrera-invita-a-contribuyentes-a-cumplir-sus-obligaciones-fiscales%2F Por ahora no hay más detalles sobre el tipo de acuerdo que deberá firmar Bozzo. Con información de El Universal, El Financiero y Milenio https://www.eluniversal.com.mx/cartera/todos-hasta-los-famosos-se-le-cuadran-al-sat https://www.elfinanciero.com.mx/reflector/laura-bozzo-niega-tener-problemas-con-el-sat-por-evasion-fiscal/ https://www.milenio.com/politica/poder-judicial/laura-bozzo-jueza-evita-detenida-fgr

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