Ayer se aprobó la Miscelánea Fiscal con cambios mínimos en los temas que causaron más controversias. Ayer por la noche el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Miscelánea Fiscal 2022 con 274 vo...

Ayer se aprobó la Miscelánea Fiscal con cambios mínimos en los temas que causaron más controversias. Ayer por la noche el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Miscelánea Fiscal 2022 con 274 votos a favor y 220 votos en contra con las modificaciones avaladas por la mayoría. Ahora, la Miscelánea pasará al Senado para su ratificación. Ahora los diputados discutirán la aprobación de la Ley Federal de Derechos y, posteriormente, de la Ley de Ingresos. La Ley Federal de Derechos ya registró por lo menos 115 reservas en lo particular, mientras que la Ley de Ingresos tiene 65.

RFC a mayores de edad

Una de las reservas aprobadas tiene que ver con la obligatoriedad de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para mayores de edad. En este sentido, se aprobó un ajuste para aclarar que los jóvenes no serán sujetos a sanciones. La modificación estipula que los los mayores de edad podrán inscribirse al RFC en el rubro de físicas sin actividades económicas. Así, no tendrán obligación de presentar declaraciones; además, no podrán ser sancionados con las multas de más de 11 mil pesos que se incluyen en el Código Fiscal de la Federación por incumplir con el RFC.

Deducción de donativos

Otro punto importante en la discusión de las últimas semanas consiste en reformar el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). La propuesta busca limitar los donativos que otorgan las personas físicas a entidades autorizadas para emitir recibos deducibles para la base del ISR. Para esto, los donativos se incluirían dentro del Límite Global para Deducciones Personales.

Actualmente, el Límite Global para Deducciones Personales establece que una persona física puede deducir lo que resulte menor entre el 15% de sus ingresos acumulables o cinco UMAS (Unidad de Medida y Actualización) elevados al año. Además de este límite, una persona física también puede deducir como donativos, aportaciones adicionales a programas de ahorro para el retiro y colegiaturas, por ejemplo. En total se pueden deducir en el límite global cerca de 163 mil pesos.

Además, los donativos y los otros conceptos tienen un límite propio de 7% sobre los ingresos acumulables declarados el año anterior. Sin embargo, la propuesta plantea que los donativos se cuenten dentro del Límite Global para Deducciones Personales. Al final, los legisladores de Morena y sus aliados votaron por mantener la propuesta. La única reserva que se aprobó en este tema es que las aportaciones a fondos de pensiones no se contarán dentro del límite de deducciones.

Límite de deducciones afectará a 4% de personas físicas

Esta semana, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), explicó en entrevista con Radio Fórmula el alcance de esta modificación.

De acuerdo con Buenrostro, el 96% de las personas físicas donantes entrega recursos por debajo de 30 mil pesos al año; así, el cambio en el tope no afectará. Por el otro lado, el cambio está pensado para el 4% restante, ya que no se sabe con claridad de dónde viene el dinero y llegan a deducir hasta 500 millones de pesos. Con información de El Financiero y Reforma https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/21/aprueban-rfc-a-mayores-de-18-anos-y-limitar-donativos/?outputType=amp https://www.reforma.com/consuman-golpe-a-osc-piden-dialogo-al-sat/gr/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.