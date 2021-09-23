Las quejas tienen que ver con las facilidades que ofrece el RESICO a informales. Esta semana la International Chamber of Commerce México (ICC México) explicó que las propuestas del Paquete Económic...

Las quejas tienen que ver con las facilidades que ofrece el RESICO a informales. Esta semana la International Chamber of Commerce México (ICC México) explicó que las propuestas del Paquete Económico 2022 no sólo atentan contra la justicia tributaria, sino que provocarán mayores cargas, limitarán las deducciones a los contribuyentes cautivos y permitirán la informalidad. Entre otras cosas, la ICC señaló que la Miscelánea Fiscal deja nuevamente fuera a la economía informal. En este sentido, el organismo dijo que la propuesta del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) no es suficiente:

Se introduce un sistema denominado Régimen de Confianza, pues éste viene a sustituir –con algunas ligeras diferencias– al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) que sustituyó, a su vez, al Régimen de Pequeños Contribuyentes, que reemplazó al Régimen Simplificado, que ocupó el lugar del de Contribuyentes Menores, Sistemas todos los anteriores que han tenido como objetivo afiliar al padrón de contribuyentes formales a pequeños empresarios que operan en la informalidad, objetivo que no se ha cumplido en más de cuatro décadas de este tipo de regímenes.

Otros especialistas ven injusticia en el RESICO

Con la entrada en vigor del nuevo régimen se busca simplificar el pago de impuestos y la administración, configurándose como un régimen de impuesto sobre ingreso bruto, sin deducciones, pero con tasa progresiva máxima de 2.5%.

Las personas físicas con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos al año podrá acceder a él. De acuerdo con la SHCP, hay cerca de 10 millones de personas físicas con actividad empresarial elegibles para el régimen. Para personas morales, el límite es de 35 millones de pesos al año.

Sin embargo, de acuerdo con especialista contactados por Reforma, hay situaciones injustas en el esquema de personas físicas.

Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho Adame y Elizondo, explicó en entrevista con ese medio, que las personas físicas en el RESICO tendrán una tasa de ISR de entre 15 y 2.5%. En cambio, personas físicas de otros regímenes con ingresos iguales pagarán cerca de 35%.

Como señala Reforma, en el caso de una persona física con actividades empresariales que gana un millón de pesos al año, deberá pagar 245 mil pesos en impuestos con algunas deducciones. Un contribuyente en el RESICO pagará 15 mil pesos con los mismos ingresos.

Otro gran problema es que los contribuyentes que ya estén en algún régimen no podrán cambiarse al RESICO. De acuerdo con Elizondo, la propuesta prevé cárcel para quien intente esta operación.

La idea es atraer contribuyentes

El objetivo del RESICO es aumentar la base de contribuyentes; así, es obvio que se presente como la opción más atractiva para los informales. Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dijo que se espera aumentar el número de contribuyentes entre 15% y 30% por el nuevo régimen. Este cálculo se basa en lo visto en otros países que han adoptado políticas similares. La funcionaria también dijo que la intención no es recaudatoria, sino simplificar los procesos de pago de impuestos y lograr que el ISR sea progresivo.

Por otro lado, la jefa del SAT señaló que el régimen podría beneficiar a 96% de las empresas del país. En México, más del 99% de los establecimientos son micro, pequeños y medianos negocios; además, el SAT tiene un registro de por lo menos 2.1 millones de empresas con ingresos menores a 35 millones de pesos. De acuerdo con Buenrostro, todos estos negocios se pueden beneficiar del Régimen Simplificado de Confianza.

Con información de Reforma, El Economista y Milenio. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/ICC-advierte-injusticia-tributaria-y-mayor-carga-a-los-contribuyentes-cautivos-20210920-0055.html https://www.milenio.com/negocios/icc-exige-diputados-analizar-reformas-deducciones-impuestos https://www.reforma.com/premian-a-informales-para-cautivos-nada/gr/

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