Entre las variables que el Infonavit considera para dar un crédito están la antigüedad laboral, la edad y los ingresos El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavi...

Entre las variables que el Infonavit considera para dar un crédito están la antigüedad laboral, la edad y los ingresos El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una institución mexicana que otorga créditos hipotecarios a los trabajadores que cotizan en el sistema de seguridad social en México. El tiempo de cotización necesario para obtener un crédito Infonavit puede variar según diferentes factores, como los siguientes:

Puntos Infonavit: El Infonavit utiliza un sistema de puntos para determinar la elegibilidad de los trabajadores para obtener un crédito. Los puntos se acumulan a medida que el trabajador cotiza y pueden obtenerse mediante el pago regular de las aportaciones al Infonavit, el tiempo de cotización, la edad, el salario y otros factores. La cantidad mínima de puntos requeridos puede variar y se establece en función de las políticas vigentes del Infonavit. Actualmente es de 1,080 puntos. Antigüedad laboral: Además de los puntos Infonavit, la antigüedad laboral también es un factor importante. En general, se requiere un mínimo de dos años de cotización continua para ser elegible para un crédito Infonavit. Sin embargo, ten en cuenta que los requisitos específicos pueden cambiar con el tiempo y es importante consultar directamente con el Infonavit para obtener información actualizada. Ingresos: El Infonavit también tiene requisitos de ingresos para calificar para un crédito. Estos requisitos pueden variar según la zona geográfica y otros factores. Es necesario contar con ingresos suficientes y estables para poder cubrir los pagos mensuales del crédito.

Es importante destacar que las políticas y requisitos del Infonavit pueden cambiar con el tiempo. Por eso, es recomendable verificar directamente con el Infonavit o visitar su sitio web oficial para obtener información actualizada sobre los requisitos de cotización y otros criterios necesarios para obtener un crédito Infonavit.