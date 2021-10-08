El hecho de tener dinero en una cuenta offshore no es un delito fiscal por sí mismo, pero el fisco debe estar enterado. Durante los últimos dos años, el Consorcio Internacional de Periodistas de In...

El hecho de tener dinero en una cuenta offshore no es un delito fiscal por sí mismo, pero el fisco debe estar enterado. Durante los últimos dos años, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) llevó a cabo una investigación sobre empresas offshore para millonarios, políticos, narcotraficantes conocida como Pandora Papers. La investigación revisó casi 12 millones de documentos provenientes de 14 firmas y despachos internacionales especializados en la creación de las cuentas offshore. También encontró que cerca de 27 mil personas morales están relacionadas con estas empresas, así como tres mil mexicanos. Hay que aclarar que no es ilegal abrir una cuenta*offshore;*sin embargo, normalmente se utilizan para evasión fiscal. En el caso de México, la creación de la empresa no es ilegal, pero sí debe darse a conocer al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las cuentas se deben declarar

En entrevista con Reforma, Aurelio Salas, integrante de la comisión de Desarrollo de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos de México, reiteró que el hecho de tener este tipo de cuentas no es ilegal, pero que sí deben declararse ante el SAT. De acuerdo con Salas, por un lado estas cuentas sí se han usado para cometer evasión fiscal; por otro lado, también se suele satanizar a los contribuyentes con dinero en el extranjero. Salas también explicó que la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Ley del ISR) establece que el dinero en estas cuentas debe ser declarado; además, las ganancias e intereses obtenidas por estas cuentas deben sumarse a las conseguidas dentro de México para aplicar la tasa de ISR correspondiente.

¿Cuándo puede realizarse legalmente?

El offshore puede ser perfectamente legal siempre que se cumpla con, al menos, dos condiciones:

Que se haya pagado el impuesto correspondiente al fisco del país en el que se produjo el ingreso. Que los ingresos no sean de origen ilícito.

Según la Ley del ISR, los ciudadanos mexicanos o de cualquier otro país están obligados a pagar impuesto sobre la renta si la fuente de riqueza está ubicada en México. Así, un empresario, sin importar su nacionalidad, deberá pagar al SAT el impuesto correspondiente si su empresa está ubicada en nuestro país.

¿Cuándo es ilegal usar una offshore?

Cuando se aprovecha el anonimato de las sociedades offshore para lavar dinero, triangulándolo. La idea es que sacan del país dinero adquirido ilícitamente y mediante empresas fachadas lo reintroducen. Algunos contribuyentes trasladan sus ingresos sin declarar, para evitar pagar impuestos sobre esos ingresos. Aprovechan las bajas o nulas tasas impositivas y las normas de secrecía de las instituciones financieras de algunos países. Así, el fisco del país donde se produjo la riqueza no se da cuenta. Con información de Reforma https://www.reforma.com/es-obligatorio-declarar-las-cuentas-offshore/gr/ar2272771

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