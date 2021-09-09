El accionista de la aerolínea Interjet fue detenido en Club de Industriales de Polanco, en la Ciudad de México. Alejandro del Valle, presidente del consejo de administración de la aerolínea Interje...

El accionista de la aerolínea Interjet fue detenido en Club de Industriales de Polanco, en la Ciudad de México. Alejandro del Valle, presidente del consejo de administración de la aerolínea Interjet, fue detenido este jueves en el Club de Industriales de Polanco, informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) a través de sus redes sociales. https://twitter.com/FiscaliaCDMX/status/1435993904877350915 La FGJ menciona que agentes cumplieron la orden de aprehensión del accionista acusado de su probable participación en la comisión del delito de fraude genérico. De acuerdo con Reforma, fuentes policiales confirmaron que Del Valle fue detenido con base en una orden de aprehensión, por el delito de fraude, girada por Víctor Rojas Pacheco, Juez de la Unidad de Gestión Judicial. Número 12. Presuntamente el empresario fue aval en el préstamo que Crédito Real otorgó a la empresa Nuncio Accipiens, propiedad de Teresa Pasini Bertrán, esposa de Cabal Peniche, para la compra de Grupo Radiópolis, relata el mismo medio. "El año pasado, Corporativo Coral, de Miguel Alemán, compró el 50 por ciento de Grupo Radiópolis a Televisa por mil 248 millones de pesos, recursos que, según lo anunciado públicamente, fueron aportados por Teresa Pasini, esposa de Carlos Cabal Peniche; Samantha del Valle, hija de Alejandro del Valle; y Rosa María Rubio, quien fuera esposa de Carlos Aguirre Gómez, ex director de Grupo Radio Centro", expuso Reforma.

La deuda con el fisco

Como menciona Excélsior, a principios de año, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) interpuso una denuncia en contra de los directivos de Interjet al omitir un pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) relativo a los salarios de diciembre de 2018, el cual es equivalente a 66 millones 285 mil pesos. En la querella ciudadana se menciona la participación de José Mejía Ordaz, representante legal de la compañía, la cual, según la última actualización, adeuda impuestos que rebasan los 4 mil 690 millones de pesos.

Buscan a Alemán Magnani

Cabe recordar que la Interpol emitió una ficha roja en contra del empresario Miguel Alemán Magnani por defraudación fiscal de más de 66 millones de pesos, quien también es accionista de la aerolínea Interjet. Magnani es buscado en más de 190 países, según la ficha roja de la Interpol. Con información de Excélsior, El Financiero y El Universal https://www.excelsior.com.mx/comunidad/detienen-a-alejandro-del-valle-accionista-de-interjet/1470689 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/09/detienen-al-empresario-alejandro-del-valle-mayor-accionista-de-interjet-en-el-club-de-industriales/ https://www.eluniversal.com.mx/nacion/detienen-alejandro-del-valle-accionista-de-interjet-en-el-club-de-industriales-de-polanco

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.