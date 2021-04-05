Un tribunal consideró ilegal el requerimiento de obligaciones que envió el SAT a un contribuyente, porque el incumplimiento de la presentación de la declaración derivó del error del sistema. Un req...

Un tribunal consideró ilegal el requerimiento de obligaciones que envió el SAT a un contribuyente, porque el incumplimiento de la presentación de la declaración derivó del error del sistema. Un requerimiento es un documento que envía la autoridad fiscal a un contribuyente por un posible error u omisión en el cumplimiento de obligaciones fiscales. En los requerimientos se señala el plazo que tiene el contribuyente para presentar la información solicitada. Pero si no lo hace dentro del plazo, la autoridad le impone una multa.

Un tribunal consideró ilegal el requerimiento de obligaciones

En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) envió un requerimiento de obligaciones a un contribuyente. Con dicho documento, la autoridad fiscal requirió el cumplimiento de diversas obligaciones fiscales. Sin embargo, un tribunal consideró ilegal el requerimiento de obligaciones. Esto se debe a que se demostró que el contribuyente intentó cumplir con las obligaciones antes del plazo legal establecido para ello, sin que le haya sido posible. Esto se debió a que el sistema de declaraciones del SAT no se lo permitió, al marcarle un error en el envío. Lo anterior obligó al contribuyente a formular diversas aclaraciones ante la autoridad fiscal, quien de manera posterior a la emisión y notificación del citado requerimiento, le informó que por actualizaciones en el sistema de declaraciones, fue que se encontró imposibilitado para ello. Inclusive, la autoridad fiscal sugirió al contribuyente ingresar nuevamente a su declaración provisional, borrar la temporal y crear una nueva declaración.

Fallas en el sistema de declaraciones del SAT

Por eso, el órgano jurisdiccional consideró que el incumplimiento de la presentación de la declaración no derivó de la renuencia del contribuyente de cumplir con dicha obligación, sino del error del sistema, hecho que se hizo del conocimiento de manera anticipada a la autoridad. Sin embargo, la autoridad no dio solución alguna, por lo que el tribunal declaró la nulidad de la resolución impugnada. Esto lo determinó la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) al resolver un juicio contencioso administrativo. Y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) retomó este criterio jurisdiccional y lo publicó en su portal de internet. Puedes revisar el criterios jurisdiccional que publicó la Prodecon aquí / Año: 2021 / Con este criterio de búsqueda: Requerimiento de obligaciones / Clave: 20/2021 / Publicación: 25 de marzo de 2021.

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