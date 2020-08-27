El congreso tiene hasta el 31 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos y hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos El próximo 8 de septiembre se presentará el Paquete Económ...

El congreso tiene hasta el 31 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos y hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos El próximo 8 de septiembre se presentará el Paquete Económico 2021 ante Congreso de la Unión. Así lo anunció el subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio González. En una primer etapa, el presupuesto se formula a través de un documento guía: los Precriterios de Política Económica, el cual contiene las variables económicas del país. La segunda etapa consiste en la discusión y aprobación, por parte de la Cámara de Diputados. Esto inicia el 8 de septiembre de 2020; en este sentido, la Ley de Ingresos deberá estar aprobada a más tardar el 31 de octubre, así como el Presupuesto de Egresos deberá estar aprobado por muy tarde el 15 de noviembre. El subsecretario de Hacienda manifestó que “a diferencia de la mayoría de los países de Latinoamérica, en México primero se discute y aprueba la Ley de Ingresos y luego se discute y se aprueba el gasto, lo que nos permite tener un presupuesto más realista y equilibrado”. Gabriel Yorio, concluyó que “el 15 noviembre tendremos prácticamente el Paquete Económico aprobado y comenzará un año fiscal diferente para el 2021”. https://twitter.com/GabrielYorio/status/1298619085517979648 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/en-paquete-economico-morena-buscara-que-grandes-contribuyentes-paguen-tasa-de-isr-aprobada/ Con información de la SHCP.

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