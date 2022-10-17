El dictamen será puesto a discusión del pleno del Senado el martes próximo y existe la expectativa de que sea aprobado por unanimidad Hace unos días, se aprobó en comisiones del Senado el dictamen ...

El dictamen será puesto a discusión del pleno del Senado el martes próximo y existe la expectativa de que sea aprobado por unanimidad Hace unos días, se aprobó en [comisiones del Senado](http://los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda en el Senado aprobaron el dictamen mediante la cual se establece que las vacaciones pagadas de los trabajadores del sector privado se duplicarán de seis a 12 días a partir del primer año de trabajo.) el dictamen mediante el cual se establece que las vacaciones pagadas de los trabajadores del sector privadose duplicarán de seis a 12 días a partir del primer año de trabajo. La iniciativa, que será llevada al pleno de la cámara alta, reforma la Ley Federal del Trabajo para que los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfruten de un periodo anual de vacaciones pagadas que no podrá ser inferior a 12 días laborables, y aumentará dos días, hasta llegar a 20, por cada año subsecuente de trabajo. Si se aprueba esta reforma por ambas cámaras, los días de vacaciones quedarían de la siguiente manera:

Ley actual Propuesta de reforma Años laborados Días de vacaciones Años laborados Días de vacaciones 1 año 6 días 1 año 12 días 2 años 8 días 2 años 14 días 3 años 10 días 3 años 16 días 4 años 12 días 4 años 18 días 5 a 9 años 14 días 5 años 20 días 10 a 14 años 16 días 6 a 10 años 22 días 15 a 19 años 18 días 11 a 15 años 24 días 20 a 24 años 20 días 16 a 20 años 26 días 25 a 29 años 22 días 21 a 25 años 28 días 30 a 34 años 24 días 25 a 30 años 30 días 31 a 35 años 32 días

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino, informó que el dictamen será puesto a discusión del pleno el martes próximo y existe la expectativa de que sea aprobado por unanimidad.

México, con alto estrés laboral

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) revelaron que el 75 por ciento de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos. Además, un trabajador mexicano labora en promedio 2,255 horas al año, lo cual representa 46% más que Bélgica, 33% más que en Brasil y 17% más que en Perú. Esta carga de trabajo es similar a la de países como Birmania y Camboya. Por estas razones, la iniciativa propone reducir la jornada laboral a 7 horas.

Impacto fiscal y social

Por otra parte, como menciona Fiscalia, de ser aprobada la reforma, habría un impacto fiscal ya que actualmente la prima vacacional goza de una exención de 15 unidades de medida y actualización (UMA), que equivalen a 96.22 x 15 = $1,433.30, esto, considerando la actual configuración de la prima vacacional, para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR). El incremento en las vacaciones no necesariamente implica que la exención en materia de ISR sufra un incremento; sin embargo, dada la intención del legislador al otorgar esta exención, que fue la de apoyar a los trabajadores en el goce de este período de descanso y hacer menos gravoso el ingreso obtenido por este hecho, tiene lugar el que se reflexione sobre el incremento en la exención para los trabajadores, reporta el medio. De acuerdo con el medio, también tendría un efecto en las cuotas de seguridad social, puesto que, al gozar de más días de vacaciones, los conceptos otorgados al trabajador por concepto de prima vacacional aumentarán, elevando con ello la integración del salario base de cotización (SBC).