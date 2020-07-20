En lo que va del año el número de registros nuevos ha ascendido un 52% El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), informó mediante un comunicado de prensa que...

En lo que va del año el número de registros nuevos ha ascendido un 52% El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), informó mediante un comunicado de prensa que Mi Cuenta Infonavit alcanzó 9 millones 116 mil 784 cuentas registradas hasta el mes de junio. La plataforma permite a los derechohabientes agilizar trámites y servicios, así como usar la opción de autoevaluarse para solicitar un crédito. Dicha plataforma también se ha implementado como un medio para continuar con la atención de los derechohabientes ante la emergencia sanitaria por el virus COVID-19, como medida de mitigación de riesgos de contagio. El instituto explicó que, "se han registrado 863 mil 460 nuevas cuentas, lo que representa un incremento de 10.46% respecto al cierre de 2019. De los nuevos registros, 52% se crearon entre abril y junio". Agregó que los cinco estados con mayor interacción en la plataforma son Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Según los registros del Instituto, las personas que acceden al sitio son alrededor de 138 mil usuarios diarios, con una duración estimada de 6 minutos 54 segundos. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/como-obtener-la-beca-bienestar-para-las-familias-y-recibir-el-apoyo-de-800-pesos-mensuales-por-familia/

Estos son los trámites que pueden realizar en el portal los derechohabientes y acreditados del Instituto

Sin necesidad de acudir presencialmente a un centro de servicio Infonavit (CESI), los afiliados pueden realizar los siguientes trámites desde el portal:

Conocer el saldo de la subcuenta de vivienda

Autoevaluación para acceder a un crédito

Saldos y movimientos en caso de contar con un crédito

Constancia de intereses para la declaración anual ante el SAT

Aviso de suspensión, retención y modificación de descuentos

Carta de cancelación de hipoteca

Actualización de datos

Consulta de relaciones laborales

Calculadora de ahorro

Solicitar la devolución del saldo de la subcuenta de vivienda

Postulación al programa responsabilidad compartida

Solicitar las escrituras de créditos inscritos entre 1972 y 2007

Los más recurrentes suelen ser aplicación al programa responsabilidad compartida, precalificación y puntos, saldos y movimientos, aviso de suspensión, retención y modificación de descuentos. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/por-fraude-fiscal-va-a-haber-gente-en-la-carcel-entre-2020-y-2021-procurador-fiscal/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes).