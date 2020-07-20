En lo que va del año el número de registros nuevos ha ascendido un 52% El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), informó mediante un comunicado de prensa que Mi Cuenta Infonavit alcanzó 9 millones 116 mil 784 cuentas registradas hasta el mes de junio. La plataforma permite a los derechohabientes agilizar trámites y servicios, así como usar la opción de autoevaluarse para solicitar un crédito. Dicha plataforma también se ha implementado como un medio para continuar con la atención de los derechohabientes ante la emergencia sanitaria por el virus COVID-19, como medida de mitigación de riesgos de contagio. El instituto explicó que, "se han registrado 863 mil 460 nuevas cuentas, lo que representa un incremento de 10.46% respecto al cierre de 2019. De los nuevos registros, 52% se crearon entre abril y junio". Agregó que los cinco estados con mayor interacción en la plataforma son Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Según los registros del Instituto, las personas que acceden al sitio son alrededor de 138 mil usuarios diarios, con una duración estimada de 6 minutos 54 segundos. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/como-obtener-la-beca-bienestar-para-las-familias-y-recibir-el-apoyo-de-800-pesos-mensuales-por-familia/
Estos son los trámites que pueden realizar en el portal los derechohabientes y acreditados del Instituto
Sin necesidad de acudir presencialmente a un centro de servicio Infonavit (CESI), los afiliados pueden realizar los siguientes trámites desde el portal:
- Conocer el saldo de la subcuenta de vivienda
- Autoevaluación para acceder a un crédito
- Saldos y movimientos en caso de contar con un crédito
- Constancia de intereses para la declaración anual ante el SAT
- Aviso de suspensión, retención y modificación de descuentos
- Carta de cancelación de hipoteca
- Actualización de datos
- Consulta de relaciones laborales
- Calculadora de ahorro
- Solicitar la devolución del saldo de la subcuenta de vivienda
- Postulación al programa responsabilidad compartida
- Solicitar las escrituras de créditos inscritos entre 1972 y 2007
Los más recurrentes suelen ser aplicación al programa responsabilidad compartida, precalificación y puntos, saldos y movimientos, aviso de suspensión, retención y modificación de descuentos. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/por-fraude-fiscal-va-a-haber-gente-en-la-carcel-entre-2020-y-2021-procurador-fiscal/
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