Los juegos de aventuras son uno de los géneros más populares de juegos flash. Entre ellos, destaca el entretenimiento al estilo zombi. Hay muchos juegos de este tipo, tienen diferentes historias, p...

Los juegos de aventuras son uno de los géneros más populares de juegos flash. Entre ellos, destaca el entretenimiento al estilo zombi. Hay muchos juegos de este tipo, tienen diferentes historias, pero, como regla, el jugador debe hacer lo mismo: destruir zombies, los muertos vivientes. Y cuanto más, más divertido. Ahora puedes hacerlo gratis, online, sin registrarse, descargar y en modo de pantalla completa en el sitio web de Game-Game.

Tipos de juegos de zombies

Los zombis son personas que han resucitado de entre los muertos y se alimentan del cerebro de las personas. Hay bastantes juegos sobre este tema. Los más populares que recomendamos jugar:

Misión zombie;

Cosechadora de zombies: Descubrimiento;

Osos zombies: Fuego de ametralladora en línea;

Zombie como cazador;

Zombis tontos;

Vaquero contra zombis;

Plantas contra zombis;

Cabra contra zombis;

Armas de zombies;

Paz zet;

Zombies sordos y mudos y otros.

¿Cuál es la esencia de un juego de zombies? Eres un personaje que deambula por las calles o laberintos, esquivando a los zombis errantes y destruyéndolos de diversas formas a lo largo del camino. Por ejemplo, tienes un arma o eres un conductor, cortando a los muertos resucitados. Hay opciones más extravagantes: controlar una cabra que, cargando con cuernos, mata a los zombis en las calles de la ciudad.

¿Cuáles son los beneficios de los juegos de zombies?

Parece una completa tontería. Pero no. Los juegos de zombies siempre requieren concentración: no sabes de qué lado aparecerá el enemigo, por lo que siempre debes estar atento. También es un entrenamiento de reacción: cuanto más rápido reaccionas a una situación, mejores son tus posibilidades de supervivencia. Así que este juego puede ser jugado de forma segura por niños en edad preescolar, primaria y secundaria, así como por adultos: los juegos sobre zombies son entretenimiento de calidad.

Cómo jugar zombies gratis

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