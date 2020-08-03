El gobierno capitalino puso a disposición de los mexicanos la plataforma que permite realizar estos trámites a través de internet. En el proceso de digitalización de documentos oficiales como las a...

El gobierno capitalino puso a disposición de los mexicanos la plataforma que permite realizar estos trámites a través de internet. En el proceso de digitalización de documentos oficiales como las actas de nacimiento, matrimonio o estado civil puede ocurrir que al capturar la información, haya errores y lleguen a la versión digital con errores, ahora podrás realizar la corrección vía internet, aquí te decimos cómo. Desde el 30 de julio, los capitalinos ya pueden solicitar la corrección de las actas del registro civil, corregir errores de ortografía o corrección de nombre. Este trámite se puede realizar en la página de trámites del gobierno de la Ciudad de México en el apartado de trámites. Para ello hay que ingresar al área de aclaraciones de actas del estado civil de las personas o enviar un correo solicitando la corrección.

Proceso para solicitar la corrección

Portal de CDMX

Es importante recordar que para solicitar el trámite debes de tener a la mano tu usuario y contraseña de la Llave CDMX; si no tienes una cuenta, puedes solicitarla aquí.

Ingresar al portal de trámites de la cdmx Buscar el apartado: Aclaración de Actas del Estado Civil de las Personas Se abrirá una ventana solicitando tu usuario y contraseña de la cuenta mi llave CDMX Después debes de seleccionar trámite aclaración de actas Te pedirá que llenes un formulario

Correo electrónico

Al igual la corrección se puede solicitar a través de correo electronico. Es necesario enviar un correo electrónico a [email protected], en el asunto del mensaje se debe poner “Corrección de acta” y debes de incluir los siguientes documentos:

CURP

Nombre Completo

Sexo (femenino o masculino)

Fecha de nacimiento

Entidad de registro

Municipio de registro

oficialia de registro

Número de acta

Libro

Acta de nacimiento

Breve descripción de la corrección que se debe hacer

En ambos casos un servidor público verificara la información enviada y en un plazo de 10 días la dependencia te responderá si tu solicitud fue aprobada.

Trámites digitales de renovación de permisos

El director general del registro civil en la CDMX, Manuel Becerra García informó que también se habilitó la posibilidad de ampliar en el sistema los permisos que hayan expirado durante la pandemia. “La intención es que sea en línea para que el permiso sea renovado. La plataforma está disponible desde hoy en extensionescovid.cdmx.gob.mx, lo único que tienen que hacer es ingresar los datos, hacer el pago, la Secretaría de Finanzas valida el pago y reciben el folio que adjunto a esta licencia”, explicó Manuel Becerra. En el portal se puede solicitar:

Tarjeta de circulación para placas a personas con discapacidad.

Tarjeta de circulación para vehículos antiguos.

Renovación automática de vigencia de trámites.

También se presentó el Sistema Abierto de Información Geográfica del catastro de la Ciudad de México. En el cual se podrá consultar el padrón de todos y cada uno de los bienes inmuebles que hay en la capital.

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