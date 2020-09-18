La Coparmex no ve con buenos ojos los cambios propuestos en la Miscelánea Fiscal 2021. El 14 de septiembre, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dio a conocer un comunicado sobre los posibles daños de la Miscelánea Fiscal 2021 a los contribuyentes. Las principales preocupaciones de la Coparmex tienen que ver con el manejo de datos personales y la privacidad de los contribuyentes. En este sentido, hay que recordar dos de las propuestas que más han llamado la atención.

Regla antiabuso

La reforma fiscal de 2020 introdujo la regla general antiabuso, que busca combatir prácticas con las que los contribuyentes se colocan en una posición fiscal más favorable que otros que realizan la misma operación, lo que genera inequidad y problemas de elusión, que afectan la recaudación. La regla general antiabuso en vigor es aplicable para operaciones que carecen de una razón de negocios y generan un beneficio fiscal. Como parte de la Miscelánea Fiscal para 2021 se propone reformar el séptimo y último párrafo del artículo 5-A del CFF. La parte final de dicho párrafo establece lo siguiente: “Los efectos fiscales generados en términos del presente artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal”. La finalidad de esta frase es aclarar que la reclasificación que realicen las autoridades fiscales sobre las operaciones de los contribuyentes, como parte de la regla general antiabuso, no involucra por su sola aplicación, sanciones en materias distintas a la administrativa fiscal. Sin embargo, esto no implica que no se pueda iniciar una investigación por la probable comisión de un delito. Esto, si hay elementos para considerar que la conducta del contribuyente encuadra en alguno de los delitos en materia fiscal establecidos en el CFF. En este sentido, la Coparmex opina lo siguiente:

En específico, nos inquietan los alcances de la reclasificación de operaciones del artículo 5-A ya que se pretende dar categoría penal a una operación que antes sólo tenía consecuencias administrativas. Por ejemplo, si una persona celebra un contrato de arrendamiento y la autoridad fiscal decide reclasificarlo como una compraventa, esto derivaría en consecuencias penales. Esta propuesta ya se había rechazado el año pasado, porque se presta a muchos abusos, y ahora se vuelve a insistir en ella.

Uso de cámaras en visitas domiciliarias

Otra propuesta para la Miscelánea Fiscal 2021 incluye reformar el artículo 44 del CFF. Actualmente, este numeral habla sobre las visitas domiciliarias del SAT. Entre otras cosas, el artículo dice que los contribuyentes deben permitir el acceso al personal del SAT, y dejar a su disposición la contabilidad y documentos necesarios. La nueva modificación propone que el personal del fisco pueda emplear herramientas tecnológicas para recabar información. Esto incluye cámaras, grabadoras y celulares para grabar a los contribuyentes durante las visitas. La propuesta también dice que el personal del SAT estará obligado a guardar absoluta reserva sobre declaraciones, datos suministrados por el contribuyente y sobre la información obtenida en la visita. La Coparmex tiene algunas preocupaciones sobre la privacidad del contribuyente en este punto:

Llama nuestra atención la pretensión del uso, por parte de las autoridades fiscales, de herramientas tecnológicas, como cámaras fotográficas, video y celulares, para recabar imágenes que sirvan como constancia de bienes del contribuyente. Esto constituye, desde un punto de vista constitucional, una violación al derecho a la intimidad de los contribuyentes.

En entrevista con El Financiero, Juvenal Lobato, presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex, explicó que la propuesta no especifica si se usarán cámaras institucionales o personales. Este es uno de los puntos que deben aclararse para garantizar el buen uso de la información del contribuyente. Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/privacidad-y-consecuencias-penales-ip-alerta-de-riesgos-a-contribuyentes-en-miscelanea-fiscal

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