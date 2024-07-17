Los trámites presenciales seguirán disponibles sin interrupción, podrás visitar cualquiera de las 55 oficinas y módulos del SAT en todo México El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado que, a pesar de su periodo vacacional programado del 15 al 26 de julio de 2024, mantendrá sin interrupciones la atención presencial en sus módulos y oficinas en todo el país. Esta medida asegura que los contribuyentes puedan realizar sus trámites fiscales sin contratiempos durante estas fechas.

Atención sin interrupciones en 55 oficinas a nivel nacional

Los contribuyentes que tengan citas previamente agendadas para este periodo podrán acudir a cualquiera de las 55 oficinas desconcentradas del SAT, así como a los módulos de servicios, los cuales operarán en su horario habitual: de lunes a jueves de 8:30 a 16:00 horas, y los viernes de 8:30 a 15:00 horas. Este esfuerzo refleja el compromiso del SAT para garantizar que los procesos fiscales de los ciudadanos se manejen de manera eficiente y sin interrupción.

Alternativas digitales para la comodidad del Contribuyente

Además de la atención en persona, el SAT recuerda a los contribuyentes la disponibilidad de sus servicios digitales. A través del portal oficial del SAT, los usuarios pueden realizar diversos trámites como la inscripción al RFC, la generación o renovación de la Contraseña y la actualización de la e.firma. Estos servicios están diseñados para ofrecer una alternativa cómoda y eficaz, permitiendo a los usuarios cumplir sus obligaciones fiscales desde la comodidad de su hogar u oficina. Para más información y gestión de citas, los contribuyentes pueden visitar el portal oficial del SAT.