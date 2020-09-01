Lo que dicen los expertos sobre recibir una notificación automática del SAT. A finales de mayo, una baja en la recaudación de ISR provocó fallas en las notificaciones automáticas del Servicio de Ad...

Lo que dicen los expertos sobre recibir una notificación automática del SAT. A finales de mayo, una baja en la recaudación de ISR provocó fallas en las notificaciones automáticas del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Como explicaba en ese momento Gustavo Leal Cueva, presidente de Fiscalia y socio de Leal Benavides y Asociados, en entrevista con el periódico Reforma, el algoritmo detecta la caída en el ISR. Cuando llega a cierto punto, envía notificaciones automáticamente al buzón tributario de los contribuyentes. De acuerdo con especialistas, parece que el problema todavía no se resuelve. En entrevista con el mismo medio, Mario Barrera, fiscalista de Thompson & Knight, explicó que a lo largo de agosto varios contribuyentes han recibido notificaciones del SAT.

¿Qué hacer si recibes una notificación automática del SAT?

En primer lugar, según Barrera, lo más importante es no preocuparse. Como ya dijimos, la gran mayoría de estas notificaciones se deben a una caída en la recaudación y a los algoritmos que lo detectan. Por esto, lo más probable es que no tenga nada que ver con casos de evasión fiscal. De todas formas, la mejor opción es acercarse al fisco para descubrir exactamente cuál es el problema. Una vez que se conoce el problema, el contribuyente tiene la oportunidad de presentar la documentación necesaria.

Las notificaciones se pueden revisar a través del buzón tributario. Primero se recibirá un aviso en el medio de contacto validado en el buzón tributario; después, se podrá ver la notificación directamente en el Buzón. Para lo anterior, es necesaria la e.firma vigente.

Con información de El Heraldo de México ttps://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/que-hago-si-me-llega-un-aviso-automatico-del-sat-lo-atiendo-o-no/

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