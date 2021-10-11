El año pasado el SAT logró el pago de casi seis mil millones de pesos de una persona física involucrada con los Pandora Papers. En la última semana se ha hablado mucho de los Pandora Papers, una in...

El año pasado el SAT logró el pago de casi seis mil millones de pesos de una persona física involucrada con los Pandora Papers. En la última semana se ha hablado mucho de los Pandora Papers, una investigación sobre empresas offshore para millonarios, políticos, narcotraficantes llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La investigación revisó casi 12 millones de documentos provenientes de 14 firmas y despachos internacionales especializados en la creación de las cuentas offshore. También encontró que cerca de 27 mil personas morales están relacionadas con estas empresas, así como tres mil mexicanos. Hay que aclarar que no es ilegal abrir una cuenta *offshore;*sin embargo, normalmente se utilizan para evasión fiscal. En el caso de México, la creación de la empresa no es ilegal, pero sí debe informarse al Servicio de Administración Tributaria (SAT). En entrevista con Reforma, Aurelio Salas, integrante de la comisión de Desarrollo de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos de México, reiteró que el hecho de tener este tipo de cuentas no es ilegal, pero que sí deben declararse ante el SAT. Salas también explicó que la Ley del ISR establece que el dinero en estas cuentas debe ser declarado; además, las ganancias e intereses obtenidas por estas cuentas deben sumarse a las conseguidas dentro de México para aplicar la tasa de ISR correspondiente.

Protegidos por secreto fiscal

Como señala El Universal, el secreto fiscal protege a los mexicanos involucrados en los Pandora Papers. Debido a esto, el SAT no puede dar a conocer la información libremente. Sin embargo, la información sí le puede servir a Raquel Buenrostro. La funcionaria podría utilizarla para revisar a todos los mencionados en la investigación. En estos casos, el SAT podría enviar invitaciones a través del Buzón Tributario por la omisión del pago de impuestos por inversiones fuera del país.

SAT ya empezó la fiscalización

De acuerdo con Raquel Buenrostro, el SAT ya logró el cobro de 5,800 millones de pesos de una persona física involucrada en los Pandora Papers. De hecho, la jefa del SAT dijo que uno de los involucrados hizo el pago más grande de impuestos en la historia del SAT para una persona física; sin embargo, no reveló su nombre. Hay que aclarar que el cobro se dio el año pasado, antes de que se diera a conocer la investigación. Esto significa que el fisco logró identificar a los que se encuentran en la lista y que cometieron delitos fiscales. Durante su comparecencia en San Lázaro para analizar el Paquete Económico 2022, Buenrostro señaló que varios de los nombrados en los Pandora Papers ya tienen auditorías avanzadas, algunos han pagado y otros casos ya están siendo revisados por la Procuraduría Fiscal de la Federación.Con información de El Financiero, El Universal y Reforma https://www.reforma.com/es-obligatorio-declarar-las-cuentas-offshore/gr/ar2272771?md5=1d242a647f0f30a86107e9e82f4a4af9&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/07/sat-se-adelanta-a-los-pandora-papers-ya-cobro-5800-mdp-a-evasor-fiscal/

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