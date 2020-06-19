Incluso durante la contingencia sanitaria, el SAT logró romper el récord de recaudación de adeudos fiscales. Datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) señalan que, durante el primer cuatrimestre del año, el fisco recaudó 21 mil millones de pesos en adeudos fiscales. Esto representa un aumento de 188% sobre el mismo periodo de 2019. Además, en estas cifras no se cuenta lo recuperado de empresas como Walmart, FEMSA e IBM. Se estima que el monto total de estos adeudos es de casi 20 mil millones de pesos. De acuerdo con varios especialistas, este crecimiento de la recaudación se debe a las nuevas estrategias agresivas del SAT. El caso de Walmart, por ejemplo, estuvo cerca de ir a tribunales con abogados y fiscalistas. Fuentes anónimas revelaron aEl Financiero que el acuerdo se dio después de que la empresa fue amenazada con cargos penales de fraude. Así, a principios de este año, el SAT presentó una denuncia penal ante fiscales federales en contra de la empresa. Esta estrategia del gobierno federal despertó inquietudes en otras empresas. Así, después de que se dio a conocer el acuerdo, FEMSA llegó a acuerdos similares por más de 8 mil millones de pesos para no ir a la Corte. En entrevista con Reforma, Juan Carlos Bojorges, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), dijo que el fisco se está enfocando en empresas que tenían adeudos de años anteriores. Por otro lado, también están logrando mejorar la recaudación de adeudos con personas físicas. Los resultados de esta nueva estrategia son claros. En abril, por ejemplo, el SAT recuadó 5,700 millones de pesos por adeudos. Este es el mayor cobro mensual desde 2013 y representa un aumento de 158% frente a abril de 2019.

El SAT rompe récord de recaudación de adeudos fiscales

El récord anterior en cobro de adeudos fiscales se estableció en 2013. De acuerdo con Guillermo Mendieta, socio de Mendieta y Asociados, ese año se firmó un decreto de amnistía fiscal. Este documento condonaba recargos de hasta el 100%, pero mantenía la actualización por inflación. En 2013, el SAT logró recaudar 19 mil millones de pesos por adeudos fiscales. Con información de Reforma y El Financiero.

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