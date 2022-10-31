No se encontraron evidencias de que 8 mil 515 familias hubiesen cobrado el apoyo para alumno de educación básica, reportó la ASF

No se encontraron evidencias de que 8 mil 515 familias hubiesen cobrado el apoyo para alumno de educación básica, reportó la ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró una irregularidad de más de 27 millones de pesos en Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez.

“Se reportó el ejercicio de 27 millones 155 mil 200 pesos por concepto de apoyos a 8 mil 515 familias sin que se proporcionara evidencia de que éstas los hubiesen cobrado”; este monto está pendiente de aclaración.

Según los informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2021, la institución aclaró que esos recursos “debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación”.

Además, detalló que para esta auditoría se revisaron 99.2 por ciento de los recursos destinados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez al programa de becas.

De acuerdo con El Financiero, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez dio a conocer que los alumnos de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad podrán consultar los resultados a partir de la segunda semana de noviembre. Para revisarlos, deberás ingresar a la página de consulta del programa, a la cual puedes llegar haciendo clic aquí. Para saber si fuiste seleccionado, solo debes tener a la mano tu CURP. https://twitter.com/BecasBenito/status/1580558992035614720