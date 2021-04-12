El sistema de prellenado de la declaración anual de personas físicas atribuye ingresos erróneamente. La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su portal la quinta versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y su Anexo 1-A. En el documento viene una regla con el numeral 13.4, que permite a los contribuyentes que sean personas físicas a presentar su declaración anual a más tardar el 31 de mayo de 2021. Esto implica una extensión del plazo para entregar la declaración anual de personas físicas equivalente a un mes, cuyo vencimiento era el 30 de abril.

Prellenado atribuye ingresos erróneamente

Sin embargo, el SAT todavía tiene que resolver algunos problemas con el prellenado de la declaración. De acuerdo con la consultora KPMG México, el sistema de prellenado atribuye erróneamente ingresos a los contribuyentes, lo que al final genera créditos fiscales. En entrevista con Reforma, Roberto Mendoza de KPMG México explicó que el sistema también tiene errores con las deducciones. Específicamente, en algunos casos no se toman en cuenta las deducciones a las que puede acceder el contribuyente. De acuerdo con Mendoza, estos dos errores pueden afectar más a las personas físicas con actividad empresarial. También hay que recordar que hace unas semanas los contribuyentes reportaron errores en el simulador de declaración anual; al parecer, la información prellenada en Plataformas Digitales se cambia automáticamente a la sección de Actividades Empresariales cuando se guarda y se cierra el simulador. Esto significa que al abrir la herramienta de nuevo, la información se encuentra en Actividades Empresariales, mientras que la sección de Plataformas Digitales se queda vacía.

Revisar la información

Ante esta situación, Cristian Nazael García Olalde, delegado de Prodecon, recomendó a los contribuyentes revisar la información prellenada en los visores de nómina y de deducciones. Específicamente, deben enfocarse en CFDI de ingresos que no reconozcan, ya que es uno de los problemas más recurrentes. De acuerdo con García, la Prodecon puede proceder al trámite para cancelar estos CFDI no reconocidos por el contribuyente. Lo más probable es que el SAT utilice el tiempo de la prórroga para corregir los errores del sistema; sin embargo, el contribuyente debe revisar que toda la información sea correcta. Con información de Reforma https://www.reforma.com/detectan-errores-en-prellenados-del-sat/gr/

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