Tanto diputados como empresarios critican las nuevas facultades que las reformas fiscales darán al SAT. Hace unas semanas, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), defendió la propuesta que permitiría al personal del SAT usar fotos y videos para documentar sus visitas domiciliarias. En ese momento, Herrera dijo que “La gente piensa que estamos tratando de convertir al SAT en un Big Brother y no es eso”. Ahora, esta idea de convertir al fisco en un Big Brother ha sido repetida por los diputados de oposición. El día de hoy se presentará un dictamen en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. De acuerdo con algunos legisladores, varias propuestas de este paquete económico otorgarán facultades agresivas al fisco.

Diputados critican reformas al Código Fiscal

En entrevista con Reforma, Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, criticó algunas de las propuestas más controversiales. En primer lugar, Tagle habló sobre la idea para reformar el artículo 40-A del Código Fiscal de la Federación (CFF). Actualmente, este artículo establece los lineamientos a seguir para el aseguramiento precautorio de los bienes del contribuyente. Con la modificación, el fisco podrá aplicar embargos precautorios a las cuentas de terceros que se opongan al ejercicio de facultades de comprobación. Básicamente, el SAT podrá embargar cuentas de terceros que no cooperen con la fiscalización. De acuerdo con Tagle, esta reforma significaría que el fisco podría asegurar bienes de arrendador, inquilino, proveedor, cliente o empleado de un contribuyente auditado. Tagle también habló de la propuesta de cambiar el artículo 45 del CFF para que visitadores del SAT utilicen cámaras y celulares en los domicilios. En este sentido, la diputada dijo que se trataba de una violación de la privacidad de los contribuyentes. De acuerdo con la diputada, “Ni el Big Brother, ni nada que se haya hecho antes ha sido tan arbitrario, el fisco va con todo para confiscar recursos”.

También los empresarios critican las propuestas

La semana pasada, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) criticó las propuestas fiscales. En un boletín de prensa, la Coparmex dijo que los nuevos cambios fiscales clasifican a los contribuyentes como defraudadores fiscales.

Se observa desde el año pasado, en el que se aprobó la llamada reforma fiscal-penal, que no solamente está dirigida a las empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas o inexistentes, sino a cualquier contribuyente que haya cuestionado la imposición de algún crédito fiscal o que la autoridad detecte de manera presuntiva, que no ha cumplido con sus obligaciones fiscales. Las propuestas de reforma fiscal para 2021 ilustran tal política de calificación de los contribuyentes como defraudadores fiscales. Basta recordar la intención de darle efectos penales a la recaracterización de operaciones que a juicio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) carezcan de razón de negocios y el aumento de hipótesis para la procedencia de la cancelación de certificados de sellos digitales, sin que exista una sentencia firme de autoridad judicial.

En los últimos meses, la idea de que el fisco será mucho más agresivo en 2021 ha tomado mucha fuerza entre opositores, empresarios y especialistas. Aquí puedes seguir leyendo a detalle los cambios propuestos en la Miscelánea Fiscal 2021. Con información de Reforma https://www.reforma.com/advierten-big-brother-fiscal-en-sat/gr/ar2052787?md5=91c43f05539e518fe96e182d3c090209&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor

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