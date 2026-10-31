El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo obliga a pagar a cada trabajador un aguinaldo anual antes del 20 de diciembre que equivale a un mínimo de quince días de salario o la parte proporcional

El límite queda igual de claro en el artículo 101 de la ley donde explica que el salario en efectivo se paga en moneda y no en mercancías, vales, fichas ni ningún otro método que pretenda sustituir el dinero. Una tarjeta de regalo nunca sustituye al aguinaldo y nunca forma parte de él, pero si es un complemento perfecto para cuidar a tus trabajadores. La parte obligatoria la fija la ley, el gesto que se suma encima es decisión propia del empleador que debe tomar en otoño, con suficiente antelación para hacer las cosas bien.

Por qué una sola marca es un problema

El problema clásico del regalo de fin de año es la tarjeta de una sola cadena o marca. Puede tratarse de una tienda a gran distancia de donde viven los empleados o simplemente una tienda que no les gusta y que no consumen en ella. Una tarjeta de regalo universal resuelve el problema por completo. Un solo pedido con monto fijado y que cada persona lo canjee en distintas marcas del catálogo, eligiendo la que realmente usa. No es solo como gesto de buena voluntad, sino que te involucras y permites que cada persona lo gaste de manera eficiente.

Lo que la tarjeta ofrece

Vale la pena aclarar para que sirve la tarjeta exactamente y que nunca puedes hacer como empleador. La tarjeta es un extra, nunca un pago de salario ni de aguinaldo, y nunca puede ser un sustituto de ninguno de los dos. El tratamiento fiscal debes verificarlo por cuenta propia ya que aquí no se aborda la deducibilidad, el ISR, las aportaciones de IMSS o prestaciones ya que no hay una fuente verificada para ese terreno y pueden surgir cambios legislativos en cualquier momento. Lo que sí se puede definir es la mecánica de la tarjeta, que se entrega en digital por correo electrónico y quien la recibe la puede canjear dentro las condiciones de cada marca que se muestran junto con la tarjeta misma. Es conveniente revisar las condiciones de canje de la marca y guardar el correo de confirmación hasta agotar el saldo.

Por qué la decisión se toma en septiembre y octubre

Para diciembre el presupuesto ya está comprometido y el calendario de nómina va completo. Las fechas en las que un empleador decide la parte voluntaria es el otoño junto la planificación de fin de año y el cierre de cuentas. Planificar con antelación permite a las empresas ajustar mejor el presupuesto y elegir sin prisas en temporada alta donde la disponibilidad baja y los precios suben. El Buen Fin es otra fecha destacada para todos los mexicanos y que marca el inicio de la última temporada del año, donde más compras y regalos se realizan.

Tarjetas digitales y el futuro de los regalos

En México, la tarjeta de regalo universal se entrega en digital y puede canjearse en varias marcas del catálogo por lo que cada persona de la plantilla elige dónde usarla y queda satisfecha. Por último, la entrega digital por correo electrónico hace que una plantilla distribuida en varias sucursales, o en home office, la reciba el mismo día sin importar dónde esté.