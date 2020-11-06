Estos son los cambios más importantes de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2021 que aprobaron los legisladores. Ayer, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal...

Estos son los cambios más importantes de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2021 que aprobaron los legisladores. Ayer, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2021. Una vez que se que se votó y aprobó el paquete fiscal y de ingresos, la Cámara de Diputados turnó el proyecto de decreto al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su correspondiente entrada en vigor. La votación pasó con 258 votos a favor y 103 en contra.La minuta de la Ley de Ingresos para 2020 contempla la captación de 6 billones 295 mil 736 millones de pesos. Esta cifra fue revisada al alza, de los 6 billones 262 mil 736.2 millones de pesos aprobados originalmente por los diputados. También fueron aprobados los cambios en la Ley Federal de Derechos y en la Miscelánea Fiscal que, entre otras cosas, contiene nuevas atribuciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y reducciones al ISR en los servicios de transporte terrestre y comercio mediante plataformas digitales. Te decimos qué cambios hicieron al dictamen.

Aprobadas

Bloqueo de plataformas

Las empresas no residentes en México que ofrezcan servicios digitales e incumplan con sus obligaciones fiscales podrán ser desconectadas del servicio de internet.

Cancelación de sellos digitales

En este punto se cambiaron los plazos para presentar aclaraciones. El contribuyente tendrá 10 días para presentar su aclaración cuando el SAT le notifique que tiene alguna irregularidad. Después de esos 10 días, el SAT podrá pasar a la cancelación del sello.

Confirmación de domicilio fiscal

El contribuyente deberá confirmar su domicilio fiscal ante el SAT para recibir su devolución de saldo a favor.

Donatarias autorizadas

Perderán su autorización si más del 50% de sus ingresos no provienen de su objeto social.

IVA a bienes de segunda mano en plataformas digitales

Se cobrará IVA en bienes de segunda mano vendidos en plataformas digitales.

Nuevas tasas de retención de ISR a plataformas digitales

Hace unas semanas, la Cámara de Senadores aprobó bajar las tasas de ISR a estas plataformas. Ayer, la Cámara de Diputados decidió mantener las tasas establecidas por el Senado:

Servicio Tasa de retención de ISR Transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes 2.10% Hospedaje 4% Enajenación de bienes y prestación de servicios 1%

Terceros relacionados

El fisco podrá aplicar el embargo precautorio a terceros relacionados como proveedores, clientes y trabajadores que no apoyen a la autoridad en actos de fiscalización contra otro contribuyente.

Con información de Expansión https://expansion.mx/economia/2020/11/06/los-temas-polemicos-en-materia-fiscal-para-2021

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