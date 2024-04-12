La renovación del REPSE debe tramitarse en un plazo de tres meses anteriores a la fecha en que concluye la vigencia Con la reforma al outsourcing, las empresas sólo pueden subcontratar servicios es...

La renovación del REPSE debe tramitarse en un plazo de tres meses anteriores a la fecha en que concluye la vigencia Con la reforma al outsourcing, las empresas sólo pueden subcontratar servicios especializados, pero el proveedor tiene que contar con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). En 2024 será la primera vez que se realizarán trámites de renovación en el REPSE. Esto se debe a que el Artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que la autorización obtenida deberá renovarse cada 3 años.

Renovación del REPSE

La renovación del REPSE debe tramitarse en un plazo de tres meses anteriores a la fecha en que concluye la vigencia. Para la renovación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó el “Acuerdo que modifica el diverso por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo”. El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y señala el procedimiento para renovar el REPSE. El objetivo del acuerdo es dar certeza jurídica y claridad de los requisitos y procesos a realizar.

Consideraciones de la renovación

En este contexto, César Aguilar del blog Soy Conta expuso, entre otras, las siguientes consideraciones:

Cuando se solicite la renovación, los prestadores de servicios deben estar al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social

y de seguridad social Durante el proceso de renovación del REPSE, se deben detallar los servicios ofrecidos, los cuales deben estar contemplados en su objeto social y/o en su Constancia de Situación Fiscal, tratándose de personas físicas. También se debe proporcionar información veraz y documentación relevante, como capacitaciones, certificaciones y equipamiento

Para la renovación, la plataforma habilitará un módulo de “Renovación de Registro”. Sólo se podrá ingresar durante el periodo definido por la STPS, conforme a la vigencia del aviso de registro

Después de cargar la información, la plataforma asigna un número de folio de ingreso. Después de la revisión y asegurar el cumplimiento de los requisitos, la STPS realizará la renovación en el padrón, emitiendo el aviso correspondiente.

Las personas físicas o morales inscritas en el padrón únicamente podrán realizar el proceso de renovación al REPSE en las fechas establecidas con antelación. Una vez termine el plazo, la plataforma deshabilitará el módulo de renovación.

Las personas físicas y morales inscritas en el Padrón que no renueven su registro dentro del plazo y en cumplimiento al acuerdo, se les cancelará el REPSE.

Las personas físicas y morales que hayan perdido el REPSE y, por ende, fueron dados de baja del padrón, pueden completar un nuevo proceso de registro. La vigencia de los 3 años se contabilizará a partir de la nueva inscripción.

No cumplir con el trámite puede conllevar a sanciones económicas, tanto para el prestador como para el beneficiario. Habiendo multas que van de los 5,428.50 hasta 542,850 para el prestador de servicios. En el caso del beneficiario, las multas van de los 217,140 a los 65,4280,500.00.

Adicionalmente, el incumplimiento tiene implicaciones en materia fiscal, pues los servicios recibidos no serán considerados un gasto deducible y el IVA pagado no será acreditable.