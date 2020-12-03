Empresarios exigen por lo menos seis meses para cumplir con todos los trámites burocráticos derivados de la reforma al outsourcing. Uno de los temas más discutidos dentro de la reforma al outsourcing es el de la entrada en vigor. Actualmente, los artículos transitorios de la iniciativa dicen que será vigente un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). De acuerdo con los empresarios, eso ocasionaría cancelación de contratos, despidos masivos y demandas. Por eso, la IP ha exigido que se retrase el inicio de su vigencia. En un primer momento, los representantes pidieron que entrara en vigor en enero de 2022; sin embargo, esta idea fue rechazada. Ahora, los representantes de la IP piden un periodo mínimo de seis meses para este efecto. Esta discusión ha llegado a las mesas de trabajo en Palacio Nacional, así como a la Cámara de Diputados con el parlamento abierto. Hasta el momento, no se ha llegado a un acuerdo. Además de los cambios burocráticos que tendrían que hacer, las empresas se enfrentan a la pandemia. En algunos casos, han tenido que reducir su personal, lo que complica todavía más los trámites y tiempos. Según fuentes consultadas por el diario El Economista, si bien no se ampliará el plazo para la entrada en vigor de la iniciativa, sí se concederán algunos plazos para su cumplimiento. Esta petición fue planteada porque las adecuaciones que las empresas tienen que hacer para seguir las exigencias de la reforma tomarán tiempo.

Entrada en vigor para enero es “inviable”

Uno de los grupos que más ha hablado de retrasar la entrada en vigor es la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León. La organización empresarial dice que hacer todos los cambios necesarios para enero es inviable. En entrevista con El Horizonte, Guillermo Dillon, director de Caintra, explicó que ha intentado sensibilizar al gobierno federal para que entienda las dificultades de todos los procesos. También dijo que el esquema de subcontratación es utilizado por los principales socios comerciales de México. En este sentido, más cambios serán necesarios para mantener el crecimiento económico y la generación de empleos, lo que llevaría todavía más tiempo. Con información de La Razón, El Horizonte y El Economista https://www.razon.com.mx/mexico/exige-ip-6-meses-cambios-outsourcing-414899 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Perfilan-ajustes-minimos-a-iniciativa-de-outsourcing-20201130-0011.html https://d.elhorizonte.mx/finanzas/piden-mas-flexibilidad-sobre-ley-outsourcing/2970027

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