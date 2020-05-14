Los sectores que fueron más afectados por la emergencia sanitaria son los de la construcción, turismo y automotriz.

En entrevista con Foro TV, el martes pasado, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCT), Arturo Herrera, lamentó la pérdida de 555 mil empleos formales como consecuencia de la suspensión de actividades para frenar la propagación del COVID-19. Sin embargo, el desempleo no fue igual en todos lados. En los estados que dependen del turismo, la caída fue particularmente pronunciada; Herrera dijo que se registró una caída del 20% de los empleos formales en Quintana Roo, Nayarit, Baja California Sur y Guerrero debido a que son estados que dependen del turismo norteamericano. De hecho, el sector turismo empezó a resentir mucho antes los efectos de la pandemia del COVID-19 desde que la frontera del lado norteamericano se cerró mucho antes que México lo hiciera. Si bien el sector de la construcción es el que registró una mayor pérdida de empleo, detalló que este sector no está totalmente paralizado. El funcionario explicó que la situación que se está viviendo de la pandemia del coronavirus SARVS-CoV 2 la han dividido en tres etapas. La primera etapa se trata solamente la “contingencia sanitaria y cómo se puede apoyar para salir de esta situación”; la segunda etapa se trata de la “recesión por diseño”; es decir, que los países por cuenta propia deciden cerrar su economía. La tercera etapa es el “despegue”, a la que se espera entrar en las próximas semanas. https://www.youtube.com/watch?v=gLR53v6SL0U

Las medidas fiscales para mitigar el impacto de COVID-19

El secretario explicó en la entrevista televisiva que una de las medidas exitosas que han implementado para ayudar las finanzas de los mexicanos es el cambio a una norma contable en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Con esa modificación se permite la reestructuración en el pago de las deudas. Al cierre del 12 de mayo se han presentado 3 millones de personas a solicitarlo. Así, si alguien no puede pagar sus préstamos, tiene la oportunidad de acudir al banco a reestructurar su crédito. De esa forma, el banco no tendrá que quebrantarlo.

¿Cuánto está gastando el gobierno para revertir la crisis?

El secretario aseguró que para combatir la crisis se está gastando el 1.5% del producto interno bruto (PIB), lo cual palidece junto a lo que otros países están invirtiendo. Estados Unidos destinará el 14% de su PIB; Reino Unido, el 18%; Corea del Sur, 11%; Colombia, 7%; y Chile, 6%. Herrera explica que México se encuentra en desventaja por las elevadas tasas de referencia que tiene, pues Reino Unido tiene una tasa del 0.1%, mientras que la de México es del 6% (el día de hoy el Banco de México la bajó a 5.5%), lo que significa que nuestra tasa es 60 veces mayor. “Si tomamos en cuenta la inflación, tanto como Estados Unidos, Alemania, Japón, como Reino Unido, las tasas de interés por que el gobierno pida prestado son negativas. Es decir, hoy a esos gobiernos la gente les paga porque ellos pidan prestado. Mientras que nosotros si tuviéramos un impulso del 20% del PIB, del 10% del PIB, estaríamos pagando 350 mil millones de pesos adicionales en intereses”, explicó. Con información de Foro Tv*.*

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