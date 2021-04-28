De acuerdo al periodista Salvador Soto, el empresario y su familia huyeron a Europa luego de que la jefa del SAT los amenazó con proceder penalmente si no pagaban sus adeudos. El empresario Miguel Alemán Magnani fue citado en las oficinas de la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, a principios de diciembre de 2020 con motivo de los adeudos fiscales de su aerolínea, Interjet. Según reportó Forbes México, los adeudos eran por concepto de las retenciones de impuesto sobre la renta (ISR) hechas a sus trabajadores y el impuesto al valor agregado (IVA) correspondientes a 2017, 2018 y 2019. Al momento de la cita en el SAT, el adeudo era de entre 3 mil 5 mil millones de pesos, de acuerdo a la columna del periodista Salvador Soto, quien tuvo conocimiento de lo que se dijo en la reunión. Buenrostro, relata el periodista, le exigió inmediatamente que pagara su adeudo, amenazando con presentar una denuncia en su contra y de su familia si no lo hacía. “Es muy sencillo, si ustedes no pagan sus adeudos los voy a meter a la cárcel a ti, a tu padre y a tu hermana”. Salvador Soto asegura que que Alemán Magnani dijo que consultaría el tema con su familia, pero que se mantendría en contacto para agendar otra reunión con la jefa del SAT. Sin embargo, tomaron la decisión de huir de México. Junto con su padre, su hijo y su hermana partió hacia Estados Unidos y de ahí se fueron a Europa, donde estuvieron los últimos meses. En este tiempo, la familia Alemán se dedicó a negociar con la autoridad fiscal a través de sus abogados, tras lo cual lograron un acuerdo de pagos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el SAT. Gracias al acuerdo, dice el periodista, los Alemán regresarán pronto a México. Simultáneamente, los socios de Interjet tomaron la decisión de irse a concurso mercantil para reestructurar la aerolínea y solucionar sus problemas financieros, pues además de la deuda con el fisco tenían problemas de impago con sus trabajadores.

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