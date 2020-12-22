El Infonavit anunció dos tipos de créditos nuevos que entrarán en vigor en 2021. Recientemente, la Cámara de Senadores aprobó una reforma a la ley del Infonavit. Estos son algunos de los puntos más...

El Infonavit anunció dos tipos de créditos nuevos que entrarán en vigor en 2021. Recientemente, la Cámara de Senadores aprobó una reforma a la ley del Infonavit. Estos son algunos de los puntos más importantes:

Los trabajadores tendrían la posibilidad de contratar más de dos créditos del Infonavit, siempre que hayan pagado los anteriores, de modo que podrían hacerse de una “carrera” inmobiliaria a lo largo de su vida laboral.

Los recursos serían entregados de manera directa a los trabajadores, sin intermediarios.

Otra de las novedades de la iniciativa es que los derechohabientes que no coticen de manera activa tengan derecho a un crédito.

Por otro lado, el pasado viernes 11 de diciembre se llevó a cabo la 122 Asamblea General Ordinaria del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Ahí se anunciaron dos nuevos créditos que entrarán en vigor en 2021. De acuerdo con Carlos Martínez Velázquez, director General del Infonavit, esto será posible gracias a la reforma aprobada por los senadores.

¿En qué consisten los créditos?

El primer crédito está pensado para empleados temporales o intermitentes. Hasta el momento, Carlos Martínez Velázquez solamente ha dicho que la idea es extender la red de seguridad social en el país. Actualmente, este tipo de trabajadores no están cubiertos por el Infonavit. Esto porque la mayoría de estos trabajadores temporales son agricultores, quienes solamente cotizan durante ocho meses del año en época de siembras y cosechas. El segundo es un crédito en pesos con una tasa de interés más baja y más flexibilidad en los pagos. De acuerdo con Martínez Velázquez, este crédito ayudará a combatir el rezago en vivienda que hay en el país.

El Infonavit contará con un plazo de 120 días, a partir de que se promulguen las modificaciones a la ley, para generar normas y productos financieros nuevos. Es decir, los nuevos créditos con las reglas oficiales.

Con información de Infobae https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/21/infonavit-ya-puedes-solicitar-un-credito-en-pesos-si-eres-empleado-temporal/

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