De acuerdo con expertos, el bloqueo de plataformas digitales podría traer más problemas que soluciones. La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes del Impuesto al Valor Ag...

De acuerdo con expertos, el bloqueo de plataformas digitales podría traer más problemas que soluciones. La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto sobre la Renta (ISR) y al Código Fiscal de la Federación. Entre otras cosas, se aprobó el bloqueo a plataformas digitales. Estos son los cambios más importantes:

Se propone bloquear a las plataformas de residentes en el extranjero sin establecimiento en México cuando no cumplan con las disposiciones de RFC, firma electrónica, representante legal y domicilio fiscal y el pago de IVA. Este bloqueo implica que la autoridad fiscal podría solicitar a los proveedores de internet suspender el acceso a sus servicios.

También se bloquearán cuando omitan el entero de las retenciones o la presentación de las declaraciones informativas mensuales.

Las plataformas deberán hacer el pago de IVA de 16% cuando proporcionen estos servicios digitales: descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, tonos móviles, información sobre tráfico, información en línea, pronósticos meteorológicos, estadísticas, clubes en línea, citas en línea, así como la educación a distancia.

Cuando las plataformas no puedan cumplir con los requisitos, se les relevará de los mismos. Para esto, la plataforma mediante la que comercializan debe estar obligada a emitir un CFDI con el impuesto trasladado y por separado a nombre de quien realiza la retención o propio para que los contribuyentes puedan acreditar el IVA cuando lo requieran.

Las plataformas deberán indicar que el precio de sus servicios o productos incluye IVA.

Por último, la propuesta dice que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá publicar un listado de plataformas bloqueadas en el Diario Oficial de la Federación. Tras la primera notificación, la plataforma tendrá un periodo de 15 días para cumplir o para presentar información para desvirtuar los hechos.

Especialistas creen que las medidas son excesivas y arbitrarias

De acuerdo con varios especialistas, los usuarios de internet y no las empresas serían los más afectados por esta medida. En entrevista con El Economista, Yubani Ramírez, coordinadora de la Comisión de Derecho Tributario de Colegio de Abogados de México, dijo que la propuesta contradice su propia exposición de motivos. Esto porque, hasta el momento, se ha cumplido con la simplificación de los procesos tributarios que se establece en la propia exposición de motivos. Además, según la especialista, ya existen diversos organismos capacitados para supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales; es decir, la medida es excesiva. De acuerdo con Ramírez, esto afectará a quienes más utilizan la plataforma durante la pandemia; es decir, a quien descarga música, películas, juegos o toma clases en línea, etc. Este punto es compartido por Omar Soto, director ejecutivo de la Academia Mexicana de Derecho Informático. En entrevista con el mismo medio, el especialista dijo que esta medida fue eliminada de la Miscelánea Fiscal 2020 porque afectaría a los usuarios. De acuerdo con Soto, las plataformas digitales y sus servicios se han vuelto básicos durante la pandemia. En este sentido, lo más peligroso es que las plataformas decidan irse del país por el aumento en impuestos y regulación. En entrevista con El Financiero, Sissi de la Peña, gerente de Comercio Digital y Organismos Internacionales de Agencia Latinoamericana de Internet (ALAI), dijo que la medida atenta contra grandes empresas y pymes al interponer barreras a la innovación y desarrollo.

La especialista también dijo que la digitalización de las empresas es un paso fundamental para la reactivación económica de México. Además, recordó que el T-MEC contiene un capítulo sobre comercio digital e innovación. En este sentido, el gobierno no debería aprobar leyes que atenten contra este tipo de industrias.

La medida será discutida hoy en la Cámara de Senadores. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Bloqueo-de-internet-como-sancion-del-SAT-es-arbitrario-y-desproporcionado-expertos-20201026-0073.html TAMBIÉN TE PUEDE INTEREASR: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/como-funcionara-el-bloqueo-del-sat-a-las-plataformas-digitales-incumplidas/

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