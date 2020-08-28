Con el convenio, el gobierno de la CDMX tendrá que compartir toda la información sobre delitos fiscales con las autoridades hacendarias. Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través ...

Con el convenio, el gobierno de la CDMX tendrá que compartir toda la información sobre delitos fiscales con las autoridades hacendarias. Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), firmó un convenio con el gobierno de la Ciudad de México para combatir los delitos fiscales. Ahora, el gobierno de la CDMX compartirá con Hacienda toda la información que tenga sobre defraudación fiscal, contrabando y venta de facturas falsas. https://twitter.com/ArturoHerrera\_G/status/1299123106066452482 Este acuerdo es parecido al que se llegó con Chihuahua a inicios de agosto. Tiene como objetivo el intercambio de información para combatir los delitos fiscales y financieros en la ciudad para que la autoridad hacendaria formule las querellas o acusaciones penales correspondientes ante tribunales federales. En estos acuerdos, Hacienda estima obtener lo siguientes beneficios:

Fortalecer la coordinación fiscal.

Aumentar las finanzas públicas de la entidad federativa.

Elevar la percepción de riesgo por la comisión de delitos fiscales y financieros.

Beneficiar a los ciudadanos de la Entidad con la recuperación de recursos que pertenecen al gasto público.

De acuerdo con Arturo Herrera, titular de Hacienda, lo que se recaude de impuestos evadidos irá directamente al gobierno de la CDMX: “Toda la cobranza que se realice con motivo de los procedimientos penales derivados del convenio será directamente en beneficio de la ciudad, ya sea que se obtengan sentencias favorables de un juez o se celebren acuerdos reparatorios con los imputados”. Herrera también dijo que este acuerdo era necesario porque la gran mayoría de la actividad económica de contribuyentes se lleva a cabo en la capital del país.

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