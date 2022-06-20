La FIFA dio a conocer las 16 sedes del primer Mundial Tripartita que se celebrará en 2026, y cuyos anfitriones serán México, Estados Unidos y Canadá. México fue el único país que se comprometió ante la FIFA con la exención de impuestos por el Mundial de Futbol del 2026, reveló ESPN. Dicha exención incluye a la Federación Mexicana de Futbol, proveedores y socios comerciales nacionales e internacionales de la Copa Mundo y fue firmada por Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobierno durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Pactan exención de impuestos

De acuerdo con documentos en poder de ESPN, en el sexenio de Peña Nieto se pactaron las "Garantías Gubernamentales" como parte del proceso de elección de la sede de la Copa del Mundo. En el apartado “Exenciones fiscales y compromisos cambiarios”, se especifica que tanto la FIFA como subsidiarias del Mundial y la FIFA, además de la misma entidad de la Copa del Mundo, independientemente de que tengan o no su domicilio fiscal en México, estarán totalmente exentas de cualquier impuesto en el país. “Entidades con exención total de impuestos en eventos directa o indirectamente relacionados con el Mundial: Asociación anfitriona, asociaciones co-anfitrionas, el resto de las asociaciones FIFA, FIFA y Confederaciones”, se lee en el documento. Hace unos días, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, visitó la capital del país y se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a través de su cuenta de Twitter indicó que ayudará a los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA. "Están iniciando los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026; ya no estaré en la presidencia, pero ayudaremos en el tiempo que nos queda para auspiciar la alegría de la gente y fomentar el deporte”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. https://twitter.com/lopezobrador\_/status/1519760430897328128 Cabe resaltar que la exención de impuestos inicia desde que México fue designada sede y será válida hasta diciembre del 2028, según revela el documento. De acuerdo con el medio, México es el único de los tres países que organizarán el Mundial del 2026 que accede a ese requisito, pues Canadá sólo cumplirá el trámite de forma “parcial” y Estados Unidos no tiene un marco regulatorio claro sobre ese punto. Gianni Infantino dijo a modo de justificación que una Copa del Mundo supone una generación de ingresos en general, en lo que respecta en repercusiones económicas, hablamos de turismo, visibilidad y más, algo que llega a alcanzar miles de millones de personas en cuanto al país anfitrión.