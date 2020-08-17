En el primer semestre del año, el SAT logró recaudar 3% más en concepto de ISR en salarios. En el primer semestre de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 423 mil millones de pesos por las retenciones de ISR en salarios. Esto representa un aumento de 2.7% frente al mismo periodo de 2019. Lo que más llama la atención es que, durante este periodo, la pandemia causó una gran caída de empleos y de la economía mexicana. Por ejemplo, en los cinco meses de la contingencia se han perdido más de un millón de empleos formales en el país, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En este mismo periodo, la generación de empleo sufrió una pérdida de 925 mil puestos. Esto representa una baja de 4.5% frente al primer semestre de 2019.

Autoridades se enfocan en la fiscalización

Ante este escenario, el aumento de recaudación se debe a una mayor fiscalización. En entrevista con Reforma, Iván Rivas Rodríguez, director general de la Coparmex Nuevo León, dijo que el SAT se enfocó más en fiscalizar a empresas que en asegurar que tendrían liquidez para afrontar la pandemia y la crisis. Esta ha sido la estrategia del SAT durante la contingencia. Debido a actos de fiscalización, las autoridades han logrado levantar la recaudación en varias áreas. Por ejemplo, durante el primer cuatrimestre del año, el fisco recaudó 21 mil millones de pesos en adeudos fiscales. Esto representa un aumento de 188% sobre el mismo periodo de 2019. En este sentido, el especialista llamó al gobierno federal a apoyar a las empresas. Con esto, se asegurarían empleos remunerados, así como más recursos públicos. De lo contrario, el dirigente de la Coparmex dijo que las medidas actuales podrían llevar al cierre masivo de empresas. Con información de Reformay Animal Político https://www.reforma.com/recauda-sat-2-7-mas-en-salarios/gr/ar2009896?md5=c32a32db6249eff393ae59e0be92f15f&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscripto

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