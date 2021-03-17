La autoridad fiscal ha solicitado la eliminación de este tipo de cuentas porque, asegura, generan acaparamiento de citas.

Desde que inició la pandemia, los contribuyentes han tenido problemas conseguir citas para realizar trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo complica el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Lo anterior hizo que se hayan creado algunas cuentas y grupos en redes sociales donde se informa sobre la disponibilidad de citas. En este contexto, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) le presentó un planteamiento al SAT para que los avisos sobre la disponibilidad de citas se haga de manera oficial.

Propuesta sobre la disponibilidad de citas

En la última reunión de síndicos del contribuyente, se propuso crear un vínculo de comunicación oficial entre la autoridad fiscal y los integrantes de la Concanaco-Servytur. Esto para enterarse de la disponibilidad de citas, servicios o trámites en cada región.

Respuesta del SAT

Como parte de su respuesta, el SAT reconoció que tiene conocimiento de la información que se difunde en redes sociales. Pero dijo que brindar información particular sobre la liberación de citas a un grupo o sector, va en contra de los demás contribuyentes que no obtengan este tipo de información. La autoridad fiscal también aseguró que ha solicitado la eliminación de este tipo de cuentas, pues generan acaparamiento de citas. A partir de su solicitud, varias de estos perfiles han sido bloqueados o cancelados. El SAT también afirmó que ha generado una campaña permanente en contra el acaparamiento y la gestión de las citas. Un ejemplo de esto, es lo que informó la autoridad fiscal a través de un comunicado publicado el 2 de agosto de 2020: https://twitter.com/SATMX/status/1290058806454624256 Esto lo publicó el SAT en el documento Primera reunión bimestral 2021 con las coordinaciones nacionales de síndicos del contribuyente. La autoridad fiscal advirtió que la información contenida en el documento es de carácter informativo. Por eso, no crea derechos ni establece obligaciones distintas de las contenidas en las disposiciones fiscales. El SAT recientemente anunció en un comunicado que extenderán el horario de atención para las personas morales que necesiten una renovación de e-firma para la declaración anual 2020. Además, la autoridad fiscal anunció que desde el 16 de marzo las personas morales podrán renovar la e.firma desde el portal del SAT. Puedes revisar el planteamiento de la Concanaco-Servytur y la respuesta del SAT aquí / Páginas: 10 a la 12 / Fecha de publicación: febrero de 2021.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.