Se han presentado 99 denuncias ante el Ministerio Público contra empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Al cierre del tercer trimestre de 2021 se han presentado 99 denuncias contra funcionarios públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante el Ministerio Público. Esto representa un aumento de 12.5% frente al mismo periodo del año pasado. De acuerdo con el fisco, la tercera parte de los denunciados son del área de aduanas. De estos 33 funcionarios, solamente ocho fueron denunciados por contrabando. Como señala El Economista, lo más probable es que los otros 25 estén acusados por delitos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), falsificación de documentos en general, delincuencia organizada, ejercicio ilícito de servicio público y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. El SAT no ha revelado a qué área pertenecen los otros 66 denunciados. Por otro lado, el fisco reveló que hasta el 30 de septiembre de 2021 se han presentado 1,809 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 1,876 personas. Solamente el 13% de las denuncias; es decir, 238, han sido vinculadas a proceso.

Fisco pide apoyo

La semana pasada, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, reconoció que hay corrupción en la dependencia que dirige, pero dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha hecho nada ante las denuncias presentadas. La funcionaria señaló lo anterior después del reclamo de algunas legisladoras por la venta de citas en el SAT. Esto sucedió al participar en una reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Buenrostro Sánchez atribuyó el acaparamiento y venta de citas a granjas de bots y a ex funcionarios del SAT que conocen el sistema automático. Pero también dijo que hay servidores públicos del SAT que se prestaron a la corrupción. La jefa del SAT mencionó que por el caso de la venta de citas se separaron a 36 servidores públicos, los cuales están procesados y en investigación. Esto se debe a posibles actos de corrupción desde las oficinas y las áreas de tecnología de la dependencia. Sin embargo, la funcionaria dijo que hace falta que la Fiscalía General de la República (FGR) atienda las denuncias presentadas por el SAT. “Tan se ha corregido la corrupción o se está atacando, que por cada 10 trabajadores se ha cesado a uno por casos de corrupción, hay más de 3 mil denuncias en la Fiscalía General de la República”, señaló. Buenrostro Sánchez reconoció que sí hay corrupción y que la están atacando, pero dijo que necesitan el apoyo de la FGR. “Mientras siga la impunidad de nada sirve que lo denunciemos, tiene que haber un castigo, sino va a ser inútil”, advirtió la jefa del SAT. Con información de El Economista y Reforma https://www.eleconomista.com.mx/economia/Han-sido-denunciados-99-servidores-publicos-del-SAT-ante-el-MP-20211010-0040.html https://www.reforma.com/pide-sat-que-fgr-atienda-denuncias-por-corrupcion/ar2273433?v=1&Fuente=MD&referer=–7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a–

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