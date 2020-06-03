En marzo el indice de remesas recibidas tuvo un récord, sin embargo entre abril y mayo se ha notado una disminución debido a la pandemia que ha azotado a todos los países por igual. El tema de las remesas es de suma importancia para países como el nuestro. México se encuentra entre los cuatro países que más ingresos recibe por este concepto después de China, India y Filipinas. De hecho, en marzo pasado los mexicanos que residen en el extranjero mandaron el mayor flujo de remesas del cual se tiene registro de acuerdo con el Banco de México (Banxico). Este incremento se dio en un contexto donde se auguraba una importante reducción de las mismas. Sin embargo, la disminución del flujo de remesas ya se vio en abril y mayo, debido al desempleo que ha traído consigo en los Estados Unidos la pandemia del COVID-19, que se estima en los 40 millones de trabajadores desocupados. Alejandro Saldaña, economista en jefe del grupo financiero Bx+, en entrevista para El Contribuyente menciona que la relación entre el empleo en nuestro vecino del norte y los envíos de remesas a nuestro país es muy estrecha. Dice que hay que considerar que la pérdida de empleos es particularmente fuerte en los sectores latinos. “Hay que recordar que la mayor parte de pérdidas de empleo en los Estados Unidos tiene que ver con el sector de servicios, en particular industrias de preparación de alimentos y bebidas, restaurantes y demás donde gran parte de la población migrante es empleada”, explica. En efecto, el flujo de las remesas ya se ve afectado debido a la situación actual de desempleo en EEUU. El Banco de México, después de registrar un récord en el envío de remesas el mes de marzo, en parte también por el aumento en el tipo de cambio, en abril ya reportó una disminución del -2.6% respecto al mismo mes del año anterior. Jonathan Heath, subgobernador de Banxico, dijo en Twitter que a pesar del contexto internacional debido a la pandemia de COVID-19, “el flujo de 12 meses (de las remesas) logró aumentar 8.4% al registrar 37,415 millones de dólares”.

A pesar de que las remesas disminuyeron -2.6% en abril respecto al mismo mes del año anterior, el flujo de 12 meses logró aumentar 8.4% al registrar 37,415 millones de dólares. — Jonathan Heath (@JonathanHeath54) June 1, 2020

En este sentido, el subgobernador del Banco de México también destacó en esa red social que, a pesar del panorama actual y que las remesas en abril disminuyeron, “no se observó un desplome (del flujo de remesas) ante el aumento significativo en la tasa de desempleo de ‘latinos’ en Estados Unidos.” Para Alejandro Saldaña, “lo positivo es que para cuando se vaya reactivando la economía también este tipo de trabajadores irán comenzando su proceso de recontratación o también podrán moverse a otra industria”. Mientras tanto, habrá que esperar la reapertura de las industrias que no son indispensables. Saldaña menciona que “las solicitudes de seguro por desempleo en los Estados Unidos ya llevan nueve semanas consecutivas moderándose”, sin olvidar que siguen siendo extraordinariamente elevadas, pero que ya se ve una tendencia a la baja. Lo anterior podría interpretarse como “que las contrataciones ya están siendo positivas, es decir, se están contratando más personas de las que están perdiendo su empleo”. Aunque resalta que es una primer señal que aún no puede tomarse como una tendencia, se ve un cambio positivo. “Esto nos podría decir que en abril ya pasó lo peor y que en mayo y junio se podría ver una recuperación gradual, porque difícilmente se va a recuperar el 100% el mercado laboral estadounidense, pero lo importante es que ya estamos viendo un cambio o un unto de quiebre”, dijo. Si estas primeras señales se mantienen, pinta para que a principios de junio todos los empleos perdidos comiencen a recuperarse y en consecuencia los envíos de remesas también comiencen a recuperarse en los próximos meses.

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