De no mostrarse la carta porte para el traslado de mercancías, habrá infracciones que pueden ser desde 760 hasta 14,710 pesos. Desde los primeros días del año, transportistas reportaron las dificultades a las que se enfrentaron para emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con complemento de la carta porte (CCP). La implementación de este requisito provocó retrasos en la logística, rechazo de embarques o fletes, mayor burocracia, y la necesidad de contratar despachos y mayor personal para cumplir con este trámite.

Desarrollan una solución

Rodrigo Brito, director general de la Central de Servicios de Carga de Nuevo Laredo (CenSeCar), indicó en entrevista con Reforma que para facilitar el proceso de obtención de la Carta Porte, se desarrolló el portal Contrato Digital. "Esta herramienta le permite al transportista subir los datos que requiere, sin necesidad de que capture, con ello los sistemas pueden actuar y complementar el proceso", aseguró Brito. Además, como reporta el diario, el sistema permite que la información de un operador, por ejemplo, quede registrada, de manera que en las operaciones subsecuentes sólo con poner el nombre del conductor la plataforma arroja sus datos sin necesidad de capturarlos nuevamente. De acuerdo con Brito, lleva sólo cuatro minutos realizar el trámite a través de dicha plataforma y no tiene limitación para el número de trámites que se demanden por día. Hasta ahora se han realizado 20 mil operaciones en Contrato Digital. El trámite del CCP está afectando a las grandes empresas del transporte de carga en todas sus modalidades, pero las micro, pequeñas y medianas —que representan más del 97 por ciento de los permisionarios— tienen mayor dificultad, de acuerdo con una encuesta de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra). "Esta herramienta es para todo tipo de empresas, pero está pensada más para el hombre-camión, debido en parte a que las grandes empresas cuentan con equipos de desarrollo o pueden contratar personal para atender cuestiones administrativas", dijo a Reforma. De no mostrarse el CFDI con el CCP para el traslado de mercancías, habrá infracciones que pueden ser desde $760.00 hasta $14,710.00. Sin embargo, los contribuyentes tendrán hasta el 31 de marzo como periodo de transición para emitir correctamente su CFDI con dicho documento sin ser acreedores a multas o sanciones.