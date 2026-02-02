ISH 2026: cambios por estado. Estado de México sin cambios, Hidalgo incluye plataformas, Quintana Roo endurecen obligaciones, Yucatán baja. Guía para hoteleros. El Impuesto sobre Hospedaje (ISH) se mueve en 2026, pero no siempre hacia arriba. Algunos estados mantuvieron las tasas. Otros añadieron nuevas obligaciones administrativas. Y uno fue diferente: bajó el impuesto pero exigió más control fiscal. Si ofreces hospedaje, necesitas saber qué cambió en tu estado, porque el impacto no es solo la tasa que pagas, sino las obligaciones que cumples. El panorama es heterogéneo. Pero hay un patrón claro: menos estados suben tasas, más estados endurecen reglas.

Estado de México: sin cambios, seguridad para hoteleros

Buena noticia para quienes operan en la región más poblada del país. El Estado de México mantiene todo igual en 2026. Tasa general: 4% (sin cambio) Tasa reducida: 2% para estancias superiores a 15 días consecutivos (sin cambio) Beneficio fiscal clave: El descuento del 50% se mantiene vigente. Si tu huésped se queda más de 15 días, pagas 2% en lugar del 4%. Eso aplica tanto para personas físicas como para empresas. ¿Significa seguridad operativa? Sí. No hay sorpresas. Los hoteleros, casas de descanso y arrendadores en el Estado de México pueden presupuestar 2026 sin variaciones inesperadas.

Hidalgo: plataformas digitales ahora bajo el foco

Hidalgo no subió tasa. Se mantiene en 3%. Pero lo que cambió es importante: el estado reconoce explícitamente a las plataformas digitales como sujetos del impuesto. ¿Qué significa esto? Que Airbnb, Booking, Vrbo y similares ya no pueden operar en una zona gris. Están dentro del ISH formal. Si eres host que alquila a través de una plataforma en Hidalgo, tu ingreso por hospedaje está sujeto a este impuesto. La razón de los estados es clara: las plataformas digitales crecieron. Generan ingresos. Pero muchas operaban sin declarar explícitamente el ISH. Hidalgo cerró ese vacío legal. ¿Impacto para ti? Si tienes departamentos o casas en Hidalgo listadas en Airbnb, asegúrate de que tu contador está calculando ISH sobre esos ingresos. Antes, algunos lo "olvidaban". Ahora es obligatorio.

Quintana Roo: tasas igual, obligaciones nuevas

Quintana Roo es turístico. Vive del hospedaje. Las tasas se mantienen:

5% general para hospedaje tradicional

6% para plataformas digitales

Pero aquí viene lo importante: Quintana Roo añadió obligaciones administrativas que no tenía antes. Obligación 1: Expedir constancias. Cada prestador de servicios de hospedaje debe expedir comprobantes formales de pago del ISH. Obligación 2: Registro Estatal de Contribuyentes (REC). Cada prestador debe tener REC. No es RFC federal. Es registro específico del estado. Obligación 3: Constancia de obligaciones fiscales por inmueble. Esto es lo más exigente. Si tienes 5 departamentos listados en Airbnb, necesitas constancia de obligaciones fiscales para cada uno. No para ti globalmente. Para cada propiedad. ¿Por qué es importante? Porque aumenta papeleo administrativo. Si operabas de forma simplificada, ahora necesitas estructura más formal. Y si tienes múltiples inmuebles, necesitas múltiples constancias. El estado está buscando mayor control. No subió la tasa. Pero hizo más difícil que alguien no pague o esconda ingresos.

Yucatán: la única que baja, pero con condiciones

Yucatán es la excepción. Es el único estado que redujo la tasa de ISH. De 5% baja a 4.5%. Es reducción modesta pero tangible. Para un hospedaje con buenos ingresos, eso representa ahorro. Pero el estado no lo hizo por generosidad. Lo hizo con una condición clara: Nueva obligación: Dictamen fiscal. Si obtienes ingresos anuales superiores a cierto monto por hospedaje, debes dictaminar el ISH. Eso significa que un contador especializado debe revisar y certificar que calculaste el impuesto correctamente. ¿Costo para ti? El contador cobra por dictar. Pero Yucatán obtiene mayor certidumbre de que el impuesto se paga correctamente. Es tradeoff: baja tasa, pero más fiscalización para quienes ganan mucho.

¿Quién es impactado en cada caso?

Hoteleros tradicionales: Lo tuyo es relativo buena noticia. Estado de México mantiene igual. Yucatán baja. Hidalgo y Quintana Roo sin cambio de tasa, pero sí de obligaciones administrativas. Hosts de Airbnb y plataformas: Esto es para ustedes. Hidalgo ahora incluye plataformas formalmente. Quintana Roo exige REC y constancia por inmueble. Yucatán baja pero con dictamen si ganas mucho. Estado de México mantiene igual. El escenario cambió para ustedes más que para hoteleros. Casas de descanso y rentas vacacionales: Similar a hosts. Las obligaciones de Quintana Roo aplican también a ustedes. Si operan en ese estado, necesitan reconfigurar su estructura administrativa.

Preparación operativa para 2026

Si tienes operaciones en Quintana Roo: Lo urgente es obtener REC y gestionar constancia de obligaciones por inmueble. No es opcional. Es obligatorio. Comienza trámites ahora. El estado tiene procedimiento. Pregunta a tu contador cómo hacerlo. Si operas en Yucatán con ingresos altos: Asegúrate de tener contador que entienda sobre dictamen de ISH. No es trámite difícil, pero requiere especialización. Busca contador con experiencia en hospedaje. Si estás en Hidalgo con Airbnb: Verifica que tu contador está calculando ISH. A veces, pequeños negocios en plataformas lo "olvidan". Ahora es imposible olvidar. Si operas en Estado de México: Continúa como venía. El beneficio fiscal del 50% para estancias >15 días sigue vigente. Es ventaja competitiva. Mantén control sobre duración de estancias para aprovechar la tasa reducida cuando corresponda.

El patrón general: menos subidas, más control

El ISH 2026 revela una estrategia estatal interesante. Los estados no suben tasas agresivamente (solo Yucatán bajó). Pero sí cierran vacíos legales y endurecen obligaciones administrativas. ¿Por qué? Porque el turismo digital creció mucho. Generó ingresos que antes no eran capturados por el fisco estatal. Ahora los estados buscan regularizar esos ingresos. No necesariamente cobrando más. Pero sí cobrando a más gente, de forma más formal. El resultado para prestadores de hospedaje: operación menos discreta, más formal, más documentada. Eso cuesta tiempo y dinero administrativo. Pero es el nuevo estándar.

Dónde obtener información específica de tu estado

Si necesitas información detallada sobre ISH en cada estado, tasas actuales, obligaciones específicas y decretos, puedes consultar la tabla completa sobre Impuesto sobre Hospedaje.

El mensaje para 2026

Si ofreces hospedaje, el ISH no desaparece en 2026. Pero cambia de forma. En algunos estados, menos impuesto. En otros, más obligaciones. En todos, mayor formalidad. La recomendación es simple: antes de enero, revisa con tu contador exactamente en qué estado(s) operás y qué cambió. No todas las plataformas comunican estos cambios. Tu contador debe saber. Si no lo sabe, busca uno que sí. El hospedaje es negocio con márgenes. Cambios pequeños en impuestos o nuevas obligaciones administrativas impactan directamente rentabilidad. Conocer los cambios con anticipación es defensa.