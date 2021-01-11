Con esto, las empresas podrán mantener a los empleados en la nómina y respetar su antigüedad sin tener que pagar cuotas en periodos de inactividad. El 2 de enero, el presidente Andrés Manuel López ...

Con esto, las empresas podrán mantener a los empleados en la nómina y respetar su antigüedad sin tener que pagar cuotas en periodos de inactividad. El 2 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en México se están recuperando los empleos que se perdieron por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, el mandatario reconoció que en diciembre se perdieron 277 mil empleos. “Íbamos muy bien, como se dice en mi pueblo ‘tan bien que íbamos’. Con la pandemia se perdieron alrededor de un millón de empleos y llevábamos recuperados 600 mil”, dijo en un mensaje difundido en sus redes sociales. Pero López Obrador explicó que “en diciembre, que es un mes atípico desde que está el famoso outsourcing, se despide a muchos trabajadores inscritos en el Seguro Social para no pagar las prestaciones, para no entregarles aguinaldos. Bueno, y perdimos por ese motivo en diciembre, después de que veníamos mes con mes ganando empleos, perdimos 277 mil empleos”.

Empresas piden exentar cuotas obrero patronales en diciembre

Algunos especialistas creen que la única forma de evitar despidos masivos es si el IMSS condona las cuotas obrero-patronales durante diciembre. En entrevista con Reforma, Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de la firma de consultoría laboral Manpower Group, dijo que se deberían dejar de cobrar las cuotas en estos periodos de inactividad. Según el especialista, los despidos de los que habla el presidente López Obrador son empleos temporales. Esto implica que estos puestos aumentan entre octubre y noviembre en varias industrias; sin embargo, se terminan en diciembre. Además, la mayoría de estos empleos temporales son de la industria de la construcción. Por esto, el especialista cree que la mejor opción sería mantener las plazas, pero sin las cuotas para los patrones en los periodos de inactividad. Así, las empresas no deberían dar de baja a los empleados y podrían respetar su antigüedad. Con información de Reforma

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